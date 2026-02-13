La Real Sociedad tira del Sanse contra el Real Madrid: ¿Jugarán frente al Málaga CF?

Desde la portería hasta la delantera. El Málaga CF tendrá que preparar la visita a Anoeta con muchas incógnitas en su rival. Es lo que tiene medirse a un filial y que el primer equipo tenga tirar de sus futbolistas para solventar ausencias. Bien lo sabe el propio Málaga con su modelo actual. La Real Sociedad se enfrenta este sábado (21.00 horas) al Real Madrid en el Bernabéu y su entrenador, Pellegrino Matarazzo, ha incluido en la lista para viajar a la capital a varios futbolistas habituales en el Sanse y la duda ahora es si estarán listos para jugar el lunes también frente a los blanquiazules en LaLiga Hypermotion.

Cuatro convocados

Desde la llegada de Matarazzo al banquillo de la Real Sociedad hay futbolistas del Sanse que están teniendo más protagonismo en las convocatorias del primer equipo, alguno ha llegado incluso a debutar, y eso les está restando participación con el filial en Segunda División. Para este encuentro frente al Real Madrid, el técnico norteamericano ha citado a cuatro 'potrillos': Aitor Fraga, Ibai Aguirre, Dani Díaz y Obi Ochieng.

Aitor Fraga ha sido el portero titular de la Real Sociedad B durante buena parte del campeonato. Pero en las últimas semanas ha tenido que ceder el testigo a Egoitz Arana, que fue el que estuvo bajo palos en los últimos encuentros ante Las Palmas y el Andorra. Dani Díaz no juega con el filial desde el 17 de enero ante el Zaragoza. Y Obi Ochieng no participa con los de Ansotegi desde el 10 de enero, contra el Albacete. Desde entonces han estado en las convocatorias del primer equipo donostiarra. Por otra parte, para esta citación se suma también Ibai Aguirre, que además tiene complicado, o imposible, jugar el lunes por estar citado con la sub-19 española.

48 horas de margen

El partido de la Real Sociedad en el Bernabéu se juega este sábado y el encuentro de su filial contra el Málaga CF no será hasta el lunes (20.30 horas) en Anoeta. Casi 48 horas entre partido y partido. Esto hace que por cuestión de tiempo, todos ellos -salvo Aguirre si se tiene que incorporar con la selección- podrían jugar, pero ya será una decisión del club si lo hacen o no. También va a depender de si alguno de ellos tiene participación en el choque frente al Real Madrid.

El equipo vasco arrastra bajas como las de Brais Méndez por sanción o la de Take Kubo por lesión y tiene entre algodones a otro como Guedes tras la dura batalla en las semifinales de Copa en San Mamés del pasado miércoles. Esto aumenta las opciones de que sus canteranos disputen minutos con los mayores.

Funes tendrá que preparar el encuentro con este hándicap. Hasta horas antes del encuentro no sabrá si estos jugadores, importantes todos para el filial txuriurdin, jugarán contra el Málaga CF o bien la Real Sociedad y Matarazzo no quieren arriesgarse a una posible lesión o sanción con el filial y que luego no puedan estar disponibles para el primer equipo. El que no estará seguro es otro de sus atacantes, Alberto Dadie, suspendido por acumulación de amonestaciones.