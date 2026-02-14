Dani Sánchez y Ramón completan el entrenamiento del Málaga CF; Dani Lorenzo sigue parcial

El Málaga CF sigue sumando entrenamientos antes de jugar el próximo lunes, a partir de las 20.30 horas, contra la Real Sociedad B. La buena noticia es que Juanfran Funes sigue vaciando la enfermería y va recuperando poco a poco el núcleo completo del grupo antes de cerrar la jornada 26 de LaLiga Hypermotion.

La novedad de este sábado fue Dani Sánchez. El lateral malagueño completó la sesión al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Lleva al margen del grupo desde final de 2025 y su regreso al equipo cada vez está más cerca. Habrá que ver si puede entrar en la convocatoria para visitar al Sanse o si el cuerpo técnico se guarda la bala para el próximo domingo contra el Albacete en la siguiente jornada.

Dani Lorenzo, duda

El otro nombre propio de la semana está siendo Dani Lorenzo. El centrocampista marbellí lleva cuidándose toda la semana por unas molestias en los isquiotibiales. Se tuvo que retirar del partido cntra la Cultural Leonesa y su presencia en tierras vascas es toda una incógnita, dejando su puesto de titular abierta a otras opciones. Continúa con su reincorporación a tiempo parcial y la última sesión de este domingo puede decidir su presencia.

Dani Lorenzo se lesionó en el último partido del Málaga CF. / Gregorio Marrero

No hubo más novedades en el resto de la plantilla. Ramón siguió sumando minutos en su proceso de recuperación, al mismo ritmo que Dani Sánchez. Darko, Luismi y Pastor -sin ficha- entrenaron al margen del grupo. Activación física y con balón, ejercicios técnicos y en espacios reducidos, más finalizaciones con centros y disparos a puerta, protagonistas de un día frío con mucho viento.

Jornada 26

A la espera de que llegue el lunes, es un fin de semana importante para el futuro del Málaga CF. El Castellón-Deportivo de La Coruña del domingo (21.00 horas) podría darle la oportunidad a los blanquiazules de avanzar posiciones en la clasificación. La UD Las Palmas visita el complicado territorio de Anduva contra el Mirandés (14.00 horas). El Racing de Santander, líder, se traslada hasta Ipurúa contra el Eibar.