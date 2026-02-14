Funes medita el once del Málaga CF con varias dudas importantes

Si la Real Sociedad B va a llegar a Anoeta con algunas dudas por la presencia de jugadores importantes en la convocatoria del primer equipo contra el Real Madrid, no son menos las incógnitas que tiene que solucionar Funes en el Málaga CF antes de llegar a Anoeta. ‘Benditos’ problemas los que aparecen en el puzzle del técnico de Loja con el buen estado de forma de jugadores más allá del once tradicional, así como la recuperación de futbolistas de la enfermería.

Defensa

La primera duda aparece desde el lateral izquierdo. Hasta el momento, Rafita ha sido titularísimo pasando de ser una urgencia obligada por las lesiones a convertirse en una pieza imprescindible para entender la racha ganadora. Ahora, ante la Real Sociedad B, el Málaga CF empieza a recuperar la nómina de laterales izquierdos que eran la alternativa hasta caer a la enfermería.

Víctor García podría jugar en San Sebastián. / Málaga CF

Víctor García es el que más opciones tiene de competirle un puesto en el once inicial a Rafita. Ya lleva dos semanas a pleno rendimiento en los entrenamientos y le compite de tú a tú al canterano. Más difícil es el caso de Dani Sánchez, que completó este sábado su primera sesión. En cualquiera de los casos, podrían aparecer desde el banquillo para ir cogiendo ritmo competitivo poco a poco.

Centro del campo

Dani Lorenzo es otro de los puntos sensibles del once. Ya se quedó a cero contra el Sporting de Gijón por molestias en los isquiotibiales y es la misma zona que le retiró en La Rosaleda frente a la Cultural Leonesa. Aún sigue con una reincorporación progresiva, por lo que todo apuntaría a que, en caso de entrar en la convocatoria, es difícil que tenga minutos.

La opción que aparece como la más favorable es Aarón Ochoa, recientemente renovado. Fue el sustituto en El Molinón y también el recambio en Martiricos. Además, tuvo un impacto primordial en la última jornada para darle la vuelta al partido. Es otro jugador con Funes, más incisivo y conectando con acierto con los jugadores de arriba. Si no hay cambio de planes, es el gran candidato.

¿Uno o dos delanteros?

Y junto al internacional por Irlanda viene otra de las grandes decisiones: ¿uno o dos delanteros? Acostumbra el cuerpo técnico a utilizar a Chupe y Adrián Niño en los encuentros como visitante. Así, el damnificado sería Joaquín, desplazando a Ochoa a la banda izquierda para optar por un 4-4-2 más agresivo, en busca de sumar goles.

La opción más utilizada, aunque con La Rosaleda como escenario principal, es el 4-3-3-, con Joaquín, Chupe y Larrubia en la línea más adelantada, dejando un centro del campo formado por Izan Merino, Carlos Dotor y Ochoa.

El entrenamiento de este domingo será importante para tomar las últimas decisiones. Al menos, el abanico de opciones empieza a ser más variado que el once que ha dado éxitos con Funes.