La Rosaleda se convierte en una noche romántica para una pareja malaguista

La Rosaleda se transformó una vez más en el escenario de un sueño hecho realidad, en esta ocasión para Álvaro y Aída, los afortunados ganadores del sorteo “Un Sueño en La Rosaleda”, organizado por el Málaga CF junto a Zoco Home. Esta experiencia única, celebrada en la noche más romántica del año, se convirtió en un recuerdo imborrable para esta pareja malaguista.

La aventura comenzó a las 17.30 horas, cuando la pareja fue recibida con entusiasmo en el estadio, que transformó uno de los palcos VIP en una habitación de lujo en la que pasar una noche romántica con vistas al campo de fútbol. A las 18.00 horas, comenzó su recorrido privado por el Museo y el Tour de La Rosaleda, donde tuvieron la oportunidad de explorar los rincones más emblemáticos del estadio y conocer la rica historia que lo vincula al corazón del malaguismo.

Cena exclusiva y vistas al campo

A las 20.30 horas, la velada continuó con una cena exclusiva, rodeados de un ambiente íntimo y con el césped del estadio como impresionante telón de fondo. Pero la experiencia no terminó allí. Zoco Home, en colaboración con el club, habilitó una habitación doble en la zona VIP de Preferencia, ofreciendo a los anfitriones un refugio de lujo. El espacio, decorado con calidez y confort, proporcionó unas vistas excepcionales que completaron la atmósfera mágica de la noche.

Con las luces apagadas y el estadio en completo silencio, La Rosaleda se convirtió en el lugar perfecto para una noche romántica, en la que la historia y la emoción del fútbol se unieron en un ambiente único.

La mañana del 14 de febrero, tras despertar en el corazón del estadio, la pareja disfrutó de un delicioso desayuno, poniendo fin a una experiencia que dejó huella en sus corazones. La jornada concluyó a las 11.00 horas, pero el recuerdo de esa noche especial permanecerá en su memoria para siempre.

Mucha emoción

Aída, visiblemente emocionada, comentó: “Es una gran experiencia. La habitación es súper acogedora y las vistas son maravillosas. El tour por el museo y los vestuarios ha sido muy interesante, y el campo de fútbol, impresionante. Estoy muy contenta de estar aquí acompañando a Álvaro en uno de sus sueños”.

Una noche diferente, única e irrepetible. Así fue su forma de vivir La Rosaleda. Un recuerdo que marcará para siempre sus corazones.