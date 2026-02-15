Convocatoria del Málaga CF para San Sebastián: Dani Lorenzo, apto

Juanfran Funes ha convocado a 23 futbolistas para el encuentro de este lunes frente a la Real Sociedad B en Anoeta. La expedición blanquiazul viaja hasta San Sebastián con la única novedad de Víctor García, recuperado ya de su lesión. Por contra, se cae de la lista Einar Galilea, sancionado por acumulación de amonestaciones.

La otra buena noticia de la convocatoria ha sido la inclusión de Dani Lorenzo. El marbellí ha estado toda la semana entre algodones por unas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda y, afortunadamente, ha conseguido recuperarse a tiempo para el choque frente al filial txuriurdin. Su estado físico es una incógnita, pero el hecho de estar en al citación lo pone en disposición de jugar algunos minutos.

Por otro lado, siguen de baja Darko Brasanac, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-.

Lista de convocados

Alfonso Herrero, Gabilondo, Carlos Puga, Haitam, Juanpe, Chupe, David Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor García, Murillo, Eneko Jauregi, Montero, Adrián Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Lobete, Dorrio, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa Rodríguez.