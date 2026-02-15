Chupe, delantero del Málaga CF: «Me gustaría escuchar al Málaga CF si hay conversaciones para renovar»

El delantero cordobés Carlos Ruiz Rubio, más conocido como 'Chupe', es uno de los futbolistas blanquiazules que han irrumpido este curso al más alto nivel en Segunda. Los 10 goles le han colocado en el foco de otros equipos, pero reconoce no haber escuchado interés alguno. Se ha mantenido tranquilo en el mercado de invierno y, aunque aún no le han transmitido nada, se sentaría con el Málaga CF, ya que es quien le ha dado la oportunidad de dar el salto al fútbol profesional y triunfar.

¿Qué tal va todo? Muy bien, ¿no?

Me encuentro muy bien, llevamos una dinámica bastante buena. Es verdad que la penúltima jornada tuvimos un traspiés en Miranda, pero desde ya pensando en San Sebastián. Tenemos que ir allí a por los tres puntos.

Fue importantísimo lo que pasó el otro día contra la Cultural. Después de perder un partido, viene a casa un equipo de abajo y al final acaban ganando. Clave para la dinámica y para la tranquilidad.

Pienso que fuimos merecedores ganadores del partido porque tuvimos el dominio del encuentro y las ocasiones más claras fueron nuestras. Es verdad que el portero de ellos hizo su trabajo y no materializamos las que hubiésemos querido, pero al final se sacaron los tres puntos, que era lo importante.

Ahora es una semana muy larga. Han descansado, hasta el lunes no hay partido. Al aficionado no le gusta, ¿al jugador le molesta tanto jugar un lunes por la noche?

Bueno, es un calendario en el que a cada equipo le toca una semana diferente, pero nosotros estamos centrados en el lunes. Es verdad que no nos gusta jugar tanto un lunes, pero es lo que nos toca.

Y ahora la Real Sociedad B, otro equipo de abajo, pero ya avisados de lo de Miranda de Ebro, cero confianza.

Sí, ya hemos visto que ganaron esta semana en Andorra, sabemos la dificultad que tiene ganar un partido fuera de casa y, sobre todo, en esta categoría que te compite cualquier equipo. Nosotros estamos trabajando nuestro plan de partido para ir allí a por los tres puntos, como te he comentado antes, y sacarlos.

El partido se va a jugar en Anoeta, que al final es donde mejor se le ha dado a ellos. Estaban jugando hasta ahora en la Ciudad Deportiva, pero si miras los números que tuvieron en Anoeta al principio, era un equipo que prácticamente no perdía en casa. ¿Lo han hablado durante la semana?

Sí, es verdad que nos llamó la atención porque vimos que los últimos partidos se estaban jugando en Zubieta. No sé a qué se debe jugar en Anoeta, pero pienso que es un campo para ir a conseguir los tres puntos y no salirnos del plan del partido, que es lo que nos puede hacer conseguir esos tres puntos.

¿Puede ser el equipo más parecido al Málaga de la categoría a nivel de canteranos? Porque ustedes no son un filial, pero la mayoría este equipo hace dos años estaba siendo un filial.

Sí es verdad que tienen un equipo bastante joven, pero tenemos que salvar las distancias porque nosotros somos el Málaga Club de Fútbol y ellos son el filial de la Real Sociedad. Somos también jóvenes, pero pienso que es de manera diferente y cada uno tenemos nuestro objetivo.

Van ya 11 partidos con Funes, ha cambiado todo muchísimo. ¿Notan la ilusión en la ciudad, en la gente, que se está despertando esta temporada?

Es verdad que se despierta ilusión en la gente, es verdad que se nota en cada partido, pero nosotros nos centramos en trabajar semana a semana, que es lo que nos puede dar la oportunidad de, a largo plazo, subir a Primera.

¿Es de los que mira la clasificación?

Mirar la clasificación... la miramos yo creo que casi todo el mundo, pero, como yo siempre digo, paso a paso que las cosas de palacio se construyen despacio.

Se habla que esta plantilla es joven, que algunos jugadores no han vivido las situaciones de estar arriba, de pelear por algo. ¿Cómo cree que le van a afectar al equipo esos partidos en los que llega la responsabilidad de mirar la clasificación y decir, hoy tengo que ganar para seguir donde estoy? Puede llegar a pesar la responsabilidad?

Yo pienso que ya se ha visto que a los compañeros no les pesa nada la presión. Nos tenemos que centrar en nuestro plan de trabajo y el plan de día a día, que es lo que nos puede llevar a conseguir más victorias, que es lo importante.

Chupe es uno de los protagonistas del buen momento del Málaga CF actualmente. / L. O.

De momento, ¿satisfecho con su temporada?

Sí, bueno, siempre se puede mejorar, pero es verdad que ahora mismo estoy por un buen camino. He aportado diez goles al equipo y tres asistencias. Sin el trabajo de mis compañeros no sería posible. No quiero olvidarme tanto de Niño como de Eneko, que son los que me hacen mejorar día a día, que son los que están en mi posición. Seguir sumando para intentar ayudar al equipo lo máximo posible.

Hay mucha gente pendiente de ustedes, de los jóvenes, de lo que estáis haciendo esta temporada, incluida la Federación. Ya ha venido el entrenador de la sub-21 varias veces a verles. ¿Es señal de que está haciendo bien las cosas y que puede estar en una prelista? Está en el entorno ya de que le puedan llamar para la sub-21 en marzo.

Ha salido en las noticias que estábamos cinco compañeros. No sé si será verdad o será mentira, pero yo me baso en trabajar día a día, que es lo que me puede dar el día de mañana la oportunidad de ir a la sub-21, y que no sea otra cosa que en el Málaga, dar todo de mí para que me llegue esa oportunidad.

Es que hay muchos jugadores ya que acaban yendo. Puede ir usted, Adrián ya fue en la primera convocatoria, Ochoa se va con Irlanda, hay equipos que le acaban afectando y te puede costar puntos.

Sí, es verdad que ya lo vimos como pasó con Izan con el Mundial, pero el Mundial no se juega todos los días y yo pienso que eso lo deberían mirar. Ojalá el día de mañana pueda disputar un Mundial, que eso sería muy grande tanto para mí como para mi familia y pienso que tendrían que mirarlo por el bien de todos.

Hablando de Adrián Niño, él ya fue, competencia muy sana, ¿no?

Sí, yo siempre lo hablo con él y con Eneko, que tenemos una competencia muy sana. Nos centramos en trabajar día a día para hacernos mejor el uno al otro, que es lo que va a dejar lo mejor para el equipo, que es lo importante.

Hay muchos días que están jugando juntos. Sobre todo fuera de casa, está coincidiendo que Funes apuesta por los dos. En casa está jugando de inicio y él está entrando de banquillo. ¿Cómo se lleva eso? ¿Les gusta jugar juntos o le gusta jugar solo como único punta?

Yo pienso que soy un delantero que puede jugar de las dos maneras. Me va a venir bien tanto jugar con otro delantero como jugar con un mediapunta, pienso que lo puedo hacer bien de las dos maneras. Lo mío va a ser trabajar día a día para ponerle las cosas difíciles al míster, que es el que decide y es el que toma las decisiones, luego a dar el 100%.

De momento, la competición por el pichichi aquí en el equipo la vas ganando usted, pero no solo Adrián, viene fuerte Larrubia por detrás ahora.

Cuantos más compañeros marquen gol es mejor porque sabemos que es lo mejor para el equipo. Vamos a ir en línea ascendente y me alegro mucho por ellos porque sé lo que trabajan día a día y es un orgullo también ver a tus compañeros que siguen el ritmo de marcar gol porque es lo mejor para el equipo.

Vaya golazo el otro día .

Fue, como yo le digo, cosas de calle. Muchas veces no tienes que pegarle fuerte, sino a un palo. A veces, cuando le pegas al palo, cuesta más para los porteros.

Es un gol de pura confianza, que a lo mejor hace dos meses no salía y ahora sale todo. ¿Qué es lo que ha cambiado en este equipo desde el cambio de entrenador?

Seguimos trabajando de la misma manera. Los resultados son los que nos han acompañado en estas últimas fechas y pienso que eso te da esa confianza que luego hace que pase lo del otro día, en el minuto 93, cuando Larrubia mete ese gol.

Ya ha pasado varias veces. También pasó con el Miranda en el primer partido de Funes y antes parecía que las cosas nunca salían y ahora salen. ¿Qué tecla ha tocado Funes? ¿Qué les dice? ¿Por qué se ha dado ese cambio?

Pienso que siempre él nos mantiene la palabra disfrutar. Si tú disfrutas, las cosas van saliendo fluidas y eso puede ser lo que haya tocado ahí, el punto para que cambiemos la dinámica.

¿Cómo es Funes en el vestuario? porque muchos ya lo conocen. ¿Es el mismo del filial o ya les mete más caña?

Si tiene algo es que es el mismo del filial porque él no ha cambiado su forma de ser y pienso que eso es lo que le ha hecho conseguir, a día de hoy, lo que está consiguiendo por puro trabajo, esfuerzo y sacrificio. Siempre ha sido la misma persona y siempre nos ha dado las mejores herramientas para sacar los partidos.

Ahora es más fácil porque el mercado ya está cerrado. La gente ha estado nerviosa con una posible salida suya. ¿Ha tenido nerviosismo durante el mes de mercado y fichajes?

No. Mi trabajo aquí día a día es hacerlo lo mejor en el Málaga. Yo de eso me mantengo al margen, ya lo he dicho en las entrevistas anteriores, eso mis representantes. Ahora mismo no quiero saber nada de eso porque yo lo único que puedo hacer es despistarme y lo único que quiero es hacerlo bien aquí en el Málaga e intentar llevar al Málaga a Primera.

Aunque no tuviera ninguna intención de marcharse ni nada por el estilo, ¿llegaron sus representantes a hablar con usted o con el Málaga? ¿Llegaron a transmitir que algún equipo le quería?

No, me mantengo al margen y es verdad que ni mi representante ni el club me han dicho que haya llegado ninguna oferta y por lo demás a seguir trabajando que queda mucho.

Verano ya será otra película, no solo con usted sino con jugadores que están destacando mucho y va a haber un verano movido en el mercado seguro.

Yo pienso que todavía queda mucha temporada y muchos partidos en los que podemos hacer grandes cosas, luego ya veremos lo que sucede.

¿Sería clave para el proyecto y para la continuidad suya, la de Larrubia y la de muchos jugadores un ascenso?

Trabajamos todos en ascender, pero es verdad que luego pueden pasar miles de cosas en la temporada. En esas circunstancias cada uno tiene que tomar su propia decisión y yo solo me concentro en trabajar día a día con el Málaga que es mi equipo a día de hoy.

Sus representantes son los que lo llevan todo pero, ¿sabe si con el club ya hubo alguna conversación para mejorar el contrato, alargarlo más de un año, subida de sueldo o de cláusula?

Que yo sepa, ahora mismo, no porque es verdad que me mantengo al margen de eso. Yo no quiero escuchar rumores hasta que no sean o estén casi hechos, pero la verdad es que me gustaría escuchar al Málaga porque es el club que me ha dado la oportunidad.

Si se lo ponen por delante…

Son cosas que tiene que negociar mi representante. Para eso lo tengo y luego pensaré la mejor decisión, pero seguramente que sí.

Incluso tuvo que salir su padre en entrevista para tranquilizar un poco a la gente, que lo que quería Chupe era subir con el Málaga a Primera División. Eso, tal y como se ha puesto la temporada, ¿es un sueño o ya es un objetivo?

Para mí sigue siendo un sueño porque los objetivos no pueden ir cambiándose poco a poco. Pienso que es un sueño para el que voy a dar todo de mi, llevar al Málaga a Primera que es donde merece estar y espero que lo consigan.

Con 41 puntos ya, faltando 17 partidos, cada vez se hace más difícil hablar de que el objetivo son 50 puntos porque están cerca de conseguirlo. ¿Son conscientes de que frenar la ilusión de la gente cada semana va a ser muy complicado?

Sabemos que va a ser complicado pero tenemos que saber de dónde venimos, que hace dos años estábamos en Primera RFEF. Sabemos lo que nos costó ascender, tenemos que mantener los pies en el suelo y llegar a los 50 puntos. A partir de ahí, mirar hacia arriba.

Hay mucho lío arbitral cada semana. ¿Hablan también de eso? Hay mucho ruido: el gol anulado de la Cultural, el penalti de Miranda de Ebro...

Lo solemos hablar el día siguiente. Sí es verdad que lo hablamos, pero lo que nos dan por lo que nos quitan. En Miranda sabemos lo que pasó y bueno, el otro día en el gol que le pitan falta a Dotor, a lo mejor no es falta, pero si está pitado, pitado está.

Cuando ve que les pitan ese penalti contra el Mirandés, un jugador como usted, que a lo mejor recibe de espaldas 15 veces por partido, le agarran en los córners, ¿qué piensa?

Pues el otro día lo pensé en el partido. Hay muchas acciones en las que los centrales llegan y antes de que recibir la pelota ya me estaban pegando y agarrando. Eso a los árbitros a lo mejor no les da tiempo a verlo porque están en otra acción, pero a mí no me pareció penalti y así lo pitó el árbitro, pues penalti fue.