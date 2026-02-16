El Málaga CF se la pega frente a la Real Sociedad B

‘Pinchazo’ importante del Málaga CF en su intento por seguir la estela de los de arriba. Se marchó de vacío de su visita a la Real Sociedad B en un partido que pudo caer para cualquier lado. No fue lo de Anduva, pero el resultado fue el mismo. Por segundo encuentro consecutivo a domicilio, derrota. Y eso que se adelantaron pronto los de Funes gracias a un gol de Larrubia, pero el filial donostiarra remontó con goles de Carrera y Ochieng y luego ya los blanquiazules no fueron capaces de rescatar ni el empate frente a 10 jugadores en el tramo final.

Campo desangelado y tremendo chaparrón sobre Anoeta. Ese fue el contexto del inicio del partido. Nada más comenzar llegó la primera para el Málaga. Larrubia recortó dentro del área y chutó demasiado cruzado con la derecha. Robó cerca del área rival el equipo de Funes gracias a una buena presión y cerca estuvo de castigar en el minuto 2. La lluvia estaba condicionando el juego. Mucha agua sobre el césped. Eso obligaba más al Málaga a buscar balones en largo hacia los costados.

Primer contratiempo a los 10 minutos. Amarilla muy tempranera para Juanpe. Peligroso tal y como estaba el campo. Primer susto para el Málaga, gol anulado a los de Ion Ansotegi por fuera de juego. Gorka Carrera estaba claramente adelantado cuando empujó el balón con la cabeza en boca de gol.

Tablas al descanso

Y a los 15 minutos, acertó el Málaga. A la segunda, Larrubia la mandó a la portería para seguir con su racha goleadora. Joaquín la puso desde la izquierda y el ‘10’ cabeceó picado para hacer el 0-1. No tardó en reaccionar el filial txuriurdin. Se equivocó gravemente el colegiado en una ley de la ventaja favorable al Málaga y la jugada acabó en córner para los vascos. La tuvo que sacar Alfonso Herrero cuando ya se colaba el centro cerrado de Balda. Pero en la acción posterior llegó el empate. A la primera, repelió de nuevo Herrero un disparo lejano, pero el rechace salió centrado y Carrera se adelantó a los centrales para marcar el 1-1. Volvió a tocarla el meta blanquiazul, pero no pudo evitar el tanto.

El colegiado permitió el juego duro del Sanse. Varias entradas que pudieron ser amarilla se quedaron en nada. Distinto rasero que en la acción de Juanpe. El partido estaba muy abierto. Espacios en ambos lados. Cuando el Málaga conseguía solventar la presión, llegaba con mucho peligro. Le faltaba ese buen último pase. 1-1 al descanso.

Polémica arbitral

No quiso arriesgar Funes un ápice con esa amarilla de Juanpe. Lo sustituyó en el intermedio para dar entrada a Izan Merino. Si en los partidos anteriores hubo polémica, pues una más. Penalti clarísimo sobre Joaquín que no pitó el colegiado en directo y luego el VAR se inhibió y no entró. Le engancharon dentro del área cuando se disponía a rematar a placer. Lo del VAR en las últimas semanas en el fútbol español está siendo surrealista. Muy difícil de entender jornada a jornada.

Castigo a balón parado

Mal momento del Málaga en el partido. La Real B se hizo con el balón y cada vez combinaba con mayor facilidad. Cerca estuvo el 2-1. La echó alta Carrera con un remate en semifallo. Lo vio Funes. Doble cambio en las filas blanquiazules. Chupe y Dani Lorenzo entraron por Adrián Niño y Ochoa. Ocasión ahora para Joaquín. Se la dejó Larrubia en la frontal y la mandó fuera por poco.

Castigo para el Málaga a balón parado. Se veía venir. Centro cerrado y Ochieng, de rebote en un cabezazo, hizo el 2-1. Protestó con mucha insistencia Alfonso Herrero que le estorbaron en la salida, pero la cosa quedó en gol. Tenía 20 minutos por delante el equipo blanquiazul para reaccionar.

Se quedó con 10 la Real Sociedad. Segunda amarilla para Gorosabel por estorbar un saque de Herrero. Clarísima ahora para Chupe. Se revolvió y no pudo acertar desde el borde del área chica. Se la sacaron bajo palos. Metió Funes a Eneko Jauregi para cargar el área. Tenía tiempo el Málaga de rescatar, al menos, un punto. Pero no tuvo paciencia. Cayó en la precipitación, se enredó con el rival y el colegiado y acabó cayendo otra vez lejos de La Rosaleda.