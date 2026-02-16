Funes, tras el Real B Sociedad-Málaga CF: "Si analizamos todas las acciones polémicas, el avión es para el viernes"

Frustrado. Así se reconoció Juanfran Funes en rueda de prensa después de la derrota del Málaga CF frente a la Real Sociedad B, en un partido en el que otra vez hubo bastante protagonismo arbitral. "Como nos pongamos a analizar todas las acciones polémicas del partido... tenemos que comprar un billete de avión para el viernes", asumió el técnico de Martiricos.

Rotaciones

"Había que defender bien y pensamos que podía ser una buena oportunidad para darle descanso a Izan. Llevaba dos semanas de mucho cansancio. Llegó muy justo la semana anterior, con un golpe en el cuádriceps. Por ahí ha ido ese cambio".

Acciones polémicas

"Lo digo siempre. Penalti no es porque no lo ha pitado. Una vez que no lo pita ya no es penalti. Como nos pongamos a analizar todas las acciones polémicas del partido... tenemos que comprar un billete de avión para el viernes porque el de mañana se nos escapa. Ha habido muchas acciones. En el gol de ellos están tocando a Alfonso, ese jugador que está en fuera de juego se aprovecha de la situación para bloquear a Alfonso. Lo que más nos ha sorprendido es que hemos tenido dos acciones en las que íbamos atacando y nos pitaba falta. Ha habido una falta muy clara a David que da la ley de la bandeja, le cae a Dotor, David está intentando no interrumpir la conducción de Dotor y da la ley de la ventaja. No pita falta después de que nos la roben. Sacan un córner y no hemos salido y llega la acción que da lugar al 1-1 de ellos. Otra acción que se marcha Ochoa, nos pitan falta en contra y le sacan amarilla. Nos ha sorprendido bastante. Si cuando estás atacando también es falta nuestra... Han sido muchas acciones este partido. No podemos poner el foco en el árbitro. A veces es frustrante que esas acciones que entendemos que han sido determinantes en el partido no hayan caído de nuestro lado. Tenemos que pensar qué podíamos haber hecho para, en vez de disparar 17 veces, disparar 27 veces. Eso es lo que nos va a dar la oportunidad de hacer las cosas mejor. Es frustrante, lo reconozco, porque son acciones que entendemos que son bastante claras. No vamos a entrar más. No nos va a ayudar a jugar mejor el siguiente partido".

Segunda parte

"No ha sido en toda la segunda parte. Quizás el primer tramo nos ha costado un poquito más en la presión. Con los cambios hemos ajustado bien. Sí creo que el partido ha sido un poco plano. Nos hemos ido al ritmo que no nos convenía, quizás nos ha perjudicado porque no hemos entrado en el ritmo. La situación que nos lleva a estar en desventaja nos ha llevado a precipitarnos en algunas acciones, eso tenemos que verlo bien porque con ventaja numérica hay que tener más tranquilidad y terminar con más efectivos en el área. Con esas pérdidas el balón tardaba en volver a nuestro lado. Quizás hemos perdido tiempo de juego para hacer daño".

Centro del campo

"Hemos tenido el peso del partido. Hasta el descanso no hemos sentido que nos hayan estado dominando en el centro del campo. A pesar de su gol, el equipo no ha estado mal en dominio posicional. Sí es verdad que hemos tenido alguna imprecisión. En el control del partido estábamos bien, no en el ritmo de circulación".