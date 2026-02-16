Las notas de los jugadores del Málaga CF en la derrota frente a la Real Sociedad B

El Málaga CF volvió a tropezar lejos de Martiricos. Se las prometió muy felices cuando Larrubia adelantó al equipo, pero acabó cayendo por 2-1. Segunda derrota seguida como visitante. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (6) Despeje demasiado centrado en el 1-1. Sufrió falta en el 2-1. Sacó algunas buenas manos.

Puga (5) Dobló una y otra vez para abrir espacios a Larrubia. Sin acierto en el último pase.

Murillo (5) Le ganó la partida Carrera en el rechace del 1-1. Firme en las disputas.

Montero (4) Errático en los balones largos. Tampoco llegó al rechace del 1-1. Sufrió.

Rafita (4) Impreciso. Le limita tener que recortar siempre hacia dentro. Desquiciado al final

Juanpe (4) Vio una amarilla a los 10 minutos de partido y tuvo que ser sustituido al descanso.

Dotor (4) Le costó aparecer más que en otras ocasiones. Corrió mucho y obtuvo poco premio.

Ochoa (3) Muy poco del canterano. Oportunidad perdida en su titularidad. Apenas generó.

David Larrubia (8) Sigue en racha goleadora. Hizo el 0-1 de cabeza. El equipo le buscó al final en busca del empate.

Joaquín (6) Asistente en el 0-1. Puso algún buen otro centro. Le hicieron un penalti clamoroso que se fue al limbo.

Adrián Niño (4) Demasiado aislado. No conectó con los compañeros jugando como único punta.

Suplentes

Izan Merino (4) Entró en el descanso. Cambió poco el partido.

Dani Lorenzo (5) Dio dinamismo a las jugadas en el tramo final

Chupe (4) Tuvo dos muy claras y las falló.

Lobete (4) Erró un cabezazo solo nada más salir.