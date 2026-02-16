La Real Sociedad B mide las aspiraciones del Málaga CF

Nuevo reto para el Málaga CF. Segunda salida consecutiva en la que cerrará la jornada en LaLiga Hypermotion. La primera de ellas salió rana en Anduva y ahora los de Juanfran Funes buscarán borrar esa mala imagen a domicilio para seguir en la buena línea que recuperaron con la victoria in extremis frente a la Cultural Leonesa en La Rosaleda. El conjunto blanquiazul visita a la Real Sociedad B, único filial de la categoría, un equipo mejor en casa de lo que marca la clasificación.

El equipo de Martiricos tiene la oportunidad de seguir una semana más en puestos de play off, donde lleva ya instalado en torno a un mes. Y además, en caso de ganar en Anoeta, seguiría muy de cerca la estela de los clubes que ocupan en estos momentos plazas de ascenso directo. Los de Ion Ansotegi, por su parte, se encuentra al borde de los puestos de descenso y necesitan sumar en casa, donde más fuertes se muestran, para alejarse lo máximo posible de esa zona roja.

Altas y bajas

El Málaga CF recupera para este partido a Víctor García. Por contra, pierde a Einar Galilea por acumulación de amonestaciones, aunque ya no participó en el último encuentro por unas molestias. Por otro lado, una de las mayores dudas está en el estado físico de Dani Lorenzo. El marbellí ha entrado en convocatoria después de estar toda la semana entre algodones por problemas en los isquiotibiales. Probablemente no esté para ser titular, pero podría tener minutos. En caso de que no sea de la partido, su lugar lo podría ocupar Ochoa, con Juanpe y Rafa Rodríguez también con opciones. Otras dudas están en el lateral zurdo con esa recuperación de Víctor o en la delantera, donde Funes no ha desvelado si volverá a apostar por dos puntas fuera de casa.

En el filial txuriurdin también hay varias incógnitas. El primer equipo tiró de cuatro futbolistas habituales con el Sanse para el partido del pasado sábado contra el Real Madrid en el Bernabéu, aunque solo Dani Díaz tuvo minutos. Aitor Fraga -portero- y Obi Ochieng no jugaron. Además, Alberto Dadie es baja por sanción y Aguirre está citado para incorporarse este lunes con la sub-19.

El partido se jugará en Anoeta. El estadio principal del club donostiarra ha sido la casa del filial en la mayor parte del campeonato. Sus dos últimos encuentros los jugó en la ciudad deportiva de Zubieta, donde firmó dos empates, pero ahora regresa a Anoeta para recibir a los blanquiazules. Un campo de Primera para un Málaga que sueña con visitarlo de nuevo el próximo curso, pero en otra categoría.