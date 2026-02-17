Nuevo capítulo de frustración en el Málaga CF con el árbitro y el VAR

El día después del partido del Málaga CF vuelve a dejar como protagonista, entre otros muchos, al arbitraje... por enésima vez este curso. Y no es algo circunstancial de los partidos del club de Martiricos, sino que atañe a todo el fútbol español en estos momentos. No hay encuentro que no acabe con polémica arbitral y la visita de los blanquiazules a la Real Sociedad B no fue menos. Otra vez como visitantes con el recuerdo del penalti en Anduva.

Este lunes no fue Moreno Aragón, sino que el colegiado Fuentes Molina y Ávalos Barrera desde el VAR -también lo fue en el partido contra el Mirandés- se lavaron las manos por completo con el encuentro en Anoeta. ¿Que se convirtieron en los culpables directos de la derrota del Málaga CF? Ni mucho menos, también hay razones futbolísticas, pero lo cierto es que algunas decisiones del árbitro principal pudieron caer del lado visitante y el silencio del VAR, con tiempo a placer para ver las imágenes, no ayudó.

El árbitro Fuentes Molina volvió a ser protagonista ante el Málaga CF. / LaLiga

Penalti a Joaquín

La más flagrante e innegable es el penalti de Beitia sobre Joaquín Muñoz. El extremo malagueño, en uno de sus mejores partidos de la temporada, se disponía a rematar dentro del área del Sanse cuando Beitia le golpeó su pie derecho. Contacto muy claro y penalti que podría haberle cambiado el rumbo al encuentro cuando iba aún 1-1 al principio de la segunda mitad.

El VAR se limpió las manos y a seguir. Tan cierto es que el videoarbitraje está teniendo menos incidencia esta temporada en los partidos como que no puede pasar de largo ante una equivocación manifiesta del colegiado de campo, aún más si tiene la capacidad de ver una jugada repetida desde distintos puntos y llamar al árbitro, en este caso Fuentes Molina, para que valore, como mínimo, si cambia de decisión.

Falta a Alfonso en el 2-1

Unos minutos después llegó el segundo tanto en un saque de esquina de la Real Sociedad para establecer la ventaja definitiva. Gorka Carrera se plantó delante de Alfonso Herrero, impidiendo su intervención, entrando en contacto, y además estaba en fuera de juego posicional cuando Ochieng remataba para marcar el 2-1. Nada de nada. Aunque aquí puede entrar la interpretación, sigue siendo claro.

Penalti a Lobete

Hubo tiempo para más, para bastante más. Entró Julen Lobete al campo con protagonismo en la que llegó a ser su banda izquierda durante su paso por la cantera y el primer equipo de la Real Sociedad. Dentro del área, regateó a Garro y cayó al suelo en lo que todo el mundo reclamaba penalti. Es cierto que la gesticulación del vasco no ayuda, pero también resulta innegable que hay un choque entre las dos rodillas. Si el contacto es claro, más lo debe ser la señalización.

Estas son las tres acciones más evidentes, hubo otras muchas sibilinas. El criterio para cortar las jugadas fue cambiando según la camiseta protagonista, los muchos ataques que Fuentes Molina le interrumpió al Málaga CF para pitar falta de los de Funes, el rodillazo que se lleva Larrubia en las lumbares sin amarilla...

Frustración en el Málaga CF

"Ha habido muchas acciones. En el gol de ellos están tocando a Alfonso, ese jugador que está en fuera de juego se aprovecha de la situación para bloquear a Alfonso. Lo que más nos ha sorprendido es que hemos tenido dos acciones en las que íbamos atacando y nos pitaba falta. Ha habido una falta muy clara a David que da la ley de la bandeja, le cae a Dotor, David está intentando no interrumpir la conducción de Dotor y da la ley de la ventaja. No pita falta después de que nos la roben. Sacan un córner y no hemos salido y llega la acción que da lugar al 1-1 de ellos. Otra acción que se marcha Ochoa, nos pitan falta en contra y le sacan amarilla. Nos ha sorprendido bastante", hablaba Funes en rueda de prensa.

Habrá que ver cómo sigue esta película. Parece claro que, en estos momentos, nadie se salva en el fútbol español.