El Málaga CF pierde a Aarón Ochoa por sanción para el partido contra el Albacete en La Rosaleda

El Málaga CF no solo se trajo una derrota de San Sebastián frente a la Real Sociedad B, sino que Funes se verá obligado a variar parte de su esquema ante la sanción de un futbolista: Aarón Ochoa. El marbellí se perderá la visita del Albacete a La Rosaleda (domingo, 21.00 horas) después de recibir en Anoeta su quinta tarjeta amarilla de la temporada.

Aarón Ochoa

Ochoa salió como titular en la última jornada para suplir a Dani Lorenzo, con molestias en sus isquiotibiales. Fue una de esas piezas que no llegaron a conectar con el encuentro frente al Sanse, ni en la mediapunta, ni en la zona de creación ni tampoco en banda y se marchó con una amonestación. Con cinco en su casillero personal, tendrá que hacer un alto en el camino para cumplir con ese encuentro de sanción.

Aarón Ochoa ha renacido en Martiricos a los mandos de Funes. / Málaga CF

Lo cierto es que está siendo una pieza importante en los planes de Funes. Después de ser un recurso de fondo de armario con Sergio Pellicer en el banquillo, el de Loja ha convertido a Ochoa en uno de sus habituales. Suma 10 partidos consecutivos con presencia en el campo, mayoritariamente saliendo desde el banquillo, pero con la continuidad que parecía haber perdido un joven de su talento. Además, ha sido uno de los nombres propios del Málaga CF en los últimos días con su renovación hasta 2029.

Apercibidos

La buena noticia es que la plantilla blanquiazul empieza a aligerar el cupo de apercibidos de sanción. Ahora solo quedan Puga e Izan Merino, piezas imprescindibles para la buena marcha del Málaga CF en esta segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez, Juanpe, Larrubia, Joaquín Muñoz y Chupete son los próximos en entrar en esa zona de peligro. Cosa muy seria lo que hay en ese grupo.

Einar Galilea se perdió el encuentro en San Sebastián, después de recibir la quinta tarjeta amarilla en Anduva, y volverá a estar disponible contra el Albacete. Fijo con Recio al principio y después con Murillo, habrá que ver si recupera su hueco o Funes opta en estos momentos por darle continuidad a Montero en el centro de la zaga.

Descanso este miércoles

Es una de las cuestiones que planean en Martiricos hasta el fin de semana. Mientras, el Málaga CF volvió a casa este martes con un entrenamiento de baja intensidad para los futbolistas más utilizados ante la Real Sociedad B. No hubo novedades en cuanto a nombres propios. El equipo descansará el miércoles y será el jueves cuando se ponga manos a la obra para mantener el camino triunfal por La Rosaleda.