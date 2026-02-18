Alfonso Herrero: "Venir al Málaga CF ha sido la decisión más acertada de mi carrera"

Alfonso Herrero ha pasado por el programa Moeve Fútbol Zone del periódico Sport, miembro de Prensa Ibérica como La Opinión de Málaga, y allí ha hecho repaso de toda la temporada del Málaga CF, además de otras cuestiones. Y el capitán blanquiazul lo tiene claro: "La decisión de venir al Málaga ha sido la más acertada que he tomado en toda mi carrera".

Martiricos y el portero toledano empezaron a escribir una historia inigualable el verano de 2023. "Ese paso atrás te da impulso. Nunca le tuve miedo, agradecido por cómo se ha dado todo aquí. Soy consciente del sitio y del momento en el que estoy. Por eso disfruto los momentos positivos. Sé la trascendencia que puede tener conseguir cosas bonitas aquí".

Alfonso Herrero tiene contrato con el Málaga CF hasta 2028. / M. García

Presente del Málaga

Y es que Alfonso Herrero no solo es capitán general en el césped, sino también en el vestuario: "Málaga es un club muy grande. Como club grande, todos los momentos se magnifican mucho. Los jugadores con más recorrido tenemos que ser conscientes de que estos momentos ya los hemos vivido, los buenos y los malos. Ni en los mejores te puedes relajar ni en los peores puedes bajar los brazos. A veces sí que tenemos ese papel, pero tenemos muy claro que los pies tienen que estar en el suelo".

Pese a la última derrota contra la Real Sociedad B, la vida es otra muy distinta con Funes a los mandos en lo que se refiere a resultados: "Los jugadores somos los mismos, pero en momentos diferentes. Se tocan piezas en el fútbol. El mensaje, con un método diferente de trabajo, ha venido acompañado de resultados. Hace que esos jugadores que no tenían continuidad la encuentren. Funes es un gran entrenador, tenemos un día a día muy bueno. Intentamos mejorar nosotros como equipo sin mirar a los rivales", reconoce el guardameta.

La cantera y Loren Juarros

No se olvida de los jóvenes e insiste en la figura de Loren Juarros, poniendo "en valor el trabajo de la dirección deportiva". "Lo que está consiguiendo este club a nivel de cantera es algo que muy pocos consiguen", asume y añade: "El fútbol evoluciona a esto, a sacar jugadores de la casa. Dan ese nivel extra. No es que solo sean muy buenos, es que tienen pasión por lo que hacen y lo hacen en el sitio que les ha visto crecer. La dirección deportiva es quien ha empujado por esto".

De todos ellos, valora mucho la figura de Murillo: "Es un chico que en las dos temporadas anteriores tenía un rol de banquillo, de esperar la oportunidad. Es un jugador que se ha forjado al lado de compañeros muy buenos. Las cabezas y los entornos te pueden llevar a tomar decisiones, y él ha sabido esperar su momento". Y cierra con un deseo: "Aspirar a lo máximo".