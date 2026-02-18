El Málaga CF no saldrá de Andalucía hasta Semana Santa

Se han acabado para el Málaga CF y sus aficionados, hasta nuevo aviso, los tortuosos desplazamientos, los aviones y los largos trayectos por carretera. Tras varias salidas consecutivas por el norte del país, a los de Funes les viene ahora un tramo de calendario donde La Rosaleda y los derbis andaluces serán los protagonistas.

Tras la visita de este pasado lunes a San Sebastián, el conjunto blanquiazul ya no volverá a salir de Andalucía hasta dentro de mes y medio, hasta Semana Santa, en la primera semana de abril. En los próximos seis compromisos, el Málaga CF afrontará cuatro en su estadio y los otros dos serán visitas por tierras andaluzas: salidas a Granada y Cádiz. Partidos para que la hinchada malaguista disfruta de esos clásicos 'on tour' por ciudades vecinas.

El siguiente duelo fuera del territorio andaluz será en el Principado frente al Andorra, en una jornada intersemanal que se disputará entre el Martes y Jueves Santo, del 31 de marzo al 2 de abril, y coincidiendo, además, para mayor despropósito del calendario, con una ventana de partidos internacionales en la que Funes podría perder algunos efectivos.

La Rosaleda, protagonista

Antes de eso, seis encuentros consecutivos sin salir de la comunidad andaluza, cuatro en casa y dos de visitante, pero también con cientos de malaguistas en las gradas. Siguiendo un orden cronológico, esta fase de la temporada comenzará este domingo 22 de febrero (21.00 horas) frente al Albacete en La Rosaleda. Después llegará la visita al Granada en el Nuevo Los Cármenes (sábado 28 de febrero, 18.30 horas). Y tras eso, los blanquiazules disfrutarán de dos encuentros consecutivos como local: contra el Valladolid (sábado 7 de marzo, 21.00 horas) y frente al Huesca, con fecha y hora todavía por determinar (13-16 marzo).

LaLiga Hypermotion | Málaga CF - Granada CF, en imágenes / LaLiga

El periplo de seis encuentros sin salir de Andalucía concluirá con la visita al Cádiz en el Nuevo Mirandilla en la jornada 31 (20-23 de marzo) y el encuentro frente al Leganés en La Rosaleda de la jornada 32 (27-30 marzo).

Al Málaga CF le tocará de nuevo hacer las maletas para coger el avión y pasar noches fuera de la ciudad en la primera semana de abril, coincidiendo con la Semana Santa 2026. Y por partida doble. En la jornada 33 afrontará ese mencionado encuentro frente al Andorra y en esa misma semana tendrá que visitar, en la jornada 34, al Deportivo de la Coruña en Riazor (3-6 de abril). Será el inicio de un duro tramo de temporada en el que los blanquiazules tendrán que medirse de forma consecutiva a casi todos los conjuntos de la parte alta de la tabla, los que en estos momentos son sus rivales más directos.