Aaron Ochoa, una renovación "estratégica" en el Málaga CF

El Málaga CF sigue adelante con su proyecto de club donde los jóvenes canteranos deben ser los pilares del equipo del presente y del futuro. En ese trabajo de blindar a las promesas que van saliendo de La Academia, la entidad de Martiricos anunció hace escasos días la renovación de Aaron Ochoa hasta 2029 y este jueves llegó el momento de presentar el acuerdo en la sala de prensa de La Rosaleda.

Loren Juarros, director deportivo y máximo valedor de este proyecto de cantera, acompañó a Ochoa durante la comparecencia y definición esta renovación como "estratégica". "El club no tiene que tener dudas, esté quien esté aquí. No hemos visto ni el 30% de lo que puede ser Aaron", dijo el director deportivo blanquiazul. "Son muchas las renovaciones que estamos llevando a cabo estos años. Habrá retorno deportivo y puede que económico. Hay que tenerlo en cuenta. Queremos que lleguen al máximo nivel. Se va consolidando, se va haciendo un sitio. Poco a poco va ganando su sitio. Desde los 16 años manifestó las condiciones que tenía. Tiene genio y carácter. Calidad", añadió.

"Vamos haciendo renovaciones de proyección, de futuro. Aaron tiene que tener más trascendencia la temporada que viene. Hay otros jugadores que están en el Málaga, que finalizan contrato... Mis decisiones son consensuadas con el administrador judicial. Hay renovaciones que dan rendimiento deportivo, pero no son tan relevante en lo económico. Hay que distinguir unas de otras", apuntó Juarros al ser preguntado por posibles nuevas renovaciones de contrato.

"Es un privilegio para mí"

Aaron Ochoa habló ante los medios de comunicación desde el estrado de la sala de prensa de La Rosaleda en una de sus primeras comparecencias públicas. "Es un privilegio para mí renovar con el club de mi vida. Espero que sean muchos más. Estoy muy contento con la renovación. Poder sumar minutos. Quiero demostrar que puedo sumar muchos más", afirmó.

Aspiraciones

"Me veo en tres años siendo mejor que ahora mismo. Demostrando el nivel al que puedo llegar".

Recuerdos del debut

"Cuando han pasado estos dos años... se ve lo difícil que es. Ese día lo recuerdo mucho, pero no era consciente de lo que era debutar con 16 años en La Rosaleda".

Confianza actual

"Tuve una pequeña lesión, me tuve que operar. Ahora mismo estoy físicamente bien, aportando al equipo lo que pueda".

Momentos complicados sin jugar

"Es duro, siendo un chaval siempre quieres jugar. El apoyo de mi familia, entrenadores, psicólogo... Siempre mirando por mejorar y hacerme fuerte"

Internacional sub-19 con Irlanda

"Tengo la mente puesta en la selección irlandesa. Mi madre está muy orgullosa. Espero poder entrar en la siguiente convocatoria y ayudar a la selección".

Presión

"No veo presión, lo veo como un punto de apoyo de ser capaz de demostrar. Confío mucho en mí, en ser capaz de sacar más".

Destacado por los compañeros

"Me veo con más recorrido. Si no ves que eres capaz de mejor, no llegas a ningún punto. Espero sacar aquí mi mejor rendimiento. Mis compañeros me han mostrado ese apoyo. Me dicen que me lo crea. Me apoyan en los momentos difíciles".

Posición preferida en el campo

"No tengo una posición que me guste más o menos. Quiero tener la pelota, cuando mi equipo la tiene es cuando mejor juego. Esa es mi posición".