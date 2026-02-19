Sin "contactos" para la continuidad de Loren Juarros en el Málaga CF

Loren Juarros fue el otro protagonista del día, durante la presentación del acuerdo de renovación de Aaron Ochoa. El director deportivo blanquiazul acompañó al canterano en su gran día y, como era de esperar, volvió a ser preguntado por su futuro. El burgalés termina contrato al final de la presente temporada y su continuidad en el club sigue siendo una incógnita. De hecho, según la versión del propio Loren, sigue sin haber «contactos en ese sentido».

La renovación o no de Loren Juarros es uno de los asuntos a tratar en las próximas semanas por el administrador judicial, José María Muñoz. Otro tema será el del futuro de Funes, del que Loren Juarros parece estar al margen. «No estoy llevando la renovación del míster, no se me ha encargado nada de esto», aseguró el director deportivo en una respuesta que hace presagiar que su futuro podría estar lejos de Málaga.

El Málaga CF tiene ahora mismo un director deportivo que tiene que empezar a preparar el curso que viene -renovaciones y fichajes- sin saber si continuará en el cargo. ¿Puede ser esto un problema? «Tenemos que transmitir al equipo y la estructura es que tenemos que ser profesionales. Tenemos que transmitir que el fútbol es así. No quiero perder el tiempo en otra valoración ahora mismo. Lo que no depende de mí no le puedo prestar atención. Que cada día de trabajo sea profesional», dijo Juarros. «Hay agentes y entornos que preguntan si voy a seguir o el entrenador va a seguir. Si habrá continuidad conmigo o sin mí. Por encima de mí está el Málaga, es un buen sitio para estar. Me gustaría que este proyecto siguiese. Hay que seguir dándole fuerza y entidad. Se ha evidenciado que este proyecto vale para Málaga», añadió.

Además, reivindicó su trabajo desde la llegada al club en este modelo de cantera. «Se van cumpliendo las premisas por las que llegué aquí. Devolver al Málaga CF al fútbol profesional. Con un modelo claro de cantera, explotar los activos. Son 14. Ojalá sean más. Hemos complicado con las expectativas», explicó en presencia del renovado Aaron Ochoa.

Precisamente, algunos de esos canteranos ya se han convertido en referencias en la primera plantilla y se corre el riesgo de una salida si el club no crece al mismo ritmo que sus jóvenes talentos. «Lo que tienen que ver los jugadores es que es un proyecto ambicioso. Si crecen más que el Málaga, habrá dificultades. El fútbol es así. Va a ser difícil retenerlos si crecen más que el club. Si ven que el club quiere seguir creciendo... Es algo que valoran mucho, que se transmita que este club es capaz de ser ambicioso», concluyó.