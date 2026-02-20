Alberto González, entrenador del Albacete: "El Málaga CF en su conjunto es peligroso"

El toloxeño Alberto González, entrenador del Albacete Balompié, habló en sala de prensa a pocas horas de visitar al Málaga CF en La Rosaleda (domingo, 21.00 horas). El técnico malagueño describió el encuentro como "especial" y reconoció el "gran trabajo técnico" que hay en el equipo blanquiazul. "Nos pondrán las cosas muy difíciles", aseguró.

Estado de los lesionados

"Pepe Sánchez sería la novedad. Ya ha entrenado con el grupo y contamos con él. Neva no termina de avanzar al ritmo que nos gustaría. Fue un accidente que no parecía grave, pero ahora mismo es un poco incógnita".

Partido especial

"Es un partido especial. Eso te demanda un poco más de responsabilidad. Es importante agradar a nuestra afición porque nos apoya cada día, pero también a la gente que ha estado ahí desde siempre, a mi familia".

Partido en La Rosaleda

"Es una plaza complicada de por sí. Nos pondrán las cosas muy difíciles. La propuesta que tienen es recuperar rápido el balón y ser asociativos. Meten mucho ritmo. Requerirá mucha concentración por nuestra parte. Ojalá tengamos ese acierto que determine quien gana".

David Larrubia

"Larrubia destaca a niveles de los mejores de la categoría. Está inspirado de cara a gol y está siendo determinante, pero detrás hay un gran trabajo técnico y una gran plantilla. El equipo en su conjunto es peligroso".

Equipo en crecimiento

"Tenemos que seguir ilusionando a nuestra gente. Hemos generado una gran corriente en nuestra afición. Queremos seguir animándolos y que nos sigan apoyando. Me preocupa más la imagen para que la gente esté contenta y se sume a este final de temporada que un hipotético play off".