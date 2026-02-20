Calendario
El Málaga CF-Huesca de la 30ª jornada de LaLiga Hypermotion ya tiene fecha y hora
El equipo blanquiazul jugará dos encuentros en La Rosaleda de forma consecutiva contra el Valladolid y los del Alto Aragón
Nuevo partido confirmado para el Málaga CF. La patronal publicó este viernes los horarios de la 30ª jornada de LaLiga Hypermotion y por fin el equipo blanquiazul ha conseguido librarse de la sesión nocturna. En esta ocasión los de Funes tendrán que recibir en Martiricos al Huesca y lo harán el domingo 15 de marzo a partir de las 18.30 horas.
Al conjunto blanquiazul le viene ahora una fase del calendario donde La Rosaleda ganará protagonismo. De los próximos cuatro encuentros, tres serán en casa. Recibe este domingo al Albacete (21.00 horas) en la jornada 27 del campeonato y después, en la 29 y 30, tendrá otros dos encuentros consecutivos en su estadio: frente al Valladolid (sábado 7 de marzo, 21.00 horas) y el ya mencionado contra el Huesca, el domingo 15 de marzo a las 18.30 horas.
En mitad de todo eso, el equipo blanquiazul se desplazará la próxima semana hasta Granada para afrontar un nuevo derbi andaluz en pleno Día de Andalucía. El encuentro en el Nuevo Los Cármenes se jugará el sábado 28 de febrero, a partir de las 18.30 horas.
Próximos partidos
Jornada 27. MÁLAGA CF - Albacete. Domingo 22 de febrero, 21.00 horas.
Jornada 28. Granada - MÁLAGA CF. Sábado 28 de febrero, 18.30 horas.
Jornada 29. MÁLAGA CF - Real Valladolid. Sábado 7 de marzo, 21.00 horas.
Jornada 30. MÁLAGA CF - Huesca. Domingo 15 de marzo, 18.30 horas.
- Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia
- Torremolinos modifica la ZBE para que ningún coche registrado en la ciudad sea multado
- Teatinos: el fin de que los vecinos mantengan las zonas verdes, más cerca
- El refugio natural de Málaga para comer con niños entre animales, tiro con arco y paredes de escalada
- Sergio Scariolo: 'Balcerowski es un gran jugador, pero se tiene que centrar en moverse un poco menos en los bloqueos
- Los embalses de Málaga alcanzan sus cotas máximas: superan el 90% de su capacidad
- Alfonso Herrero: 'Venir al Málaga CF ha sido la decisión más acertada de mi carrera
- Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro