El Málaga CF-Huesca de la 30ª jornada de LaLiga Hypermotion ya tiene fecha y hora

Nuevo partido confirmado para el Málaga CF. La patronal publicó este viernes los horarios de la 30ª jornada de LaLiga Hypermotion y por fin el equipo blanquiazul ha conseguido librarse de la sesión nocturna. En esta ocasión los de Funes tendrán que recibir en Martiricos al Huesca y lo harán el domingo 15 de marzo a partir de las 18.30 horas.

Al conjunto blanquiazul le viene ahora una fase del calendario donde La Rosaleda ganará protagonismo. De los próximos cuatro encuentros, tres serán en casa. Recibe este domingo al Albacete (21.00 horas) en la jornada 27 del campeonato y después, en la 29 y 30, tendrá otros dos encuentros consecutivos en su estadio: frente al Valladolid (sábado 7 de marzo, 21.00 horas) y el ya mencionado contra el Huesca, el domingo 15 de marzo a las 18.30 horas.

En mitad de todo eso, el equipo blanquiazul se desplazará la próxima semana hasta Granada para afrontar un nuevo derbi andaluz en pleno Día de Andalucía. El encuentro en el Nuevo Los Cármenes se jugará el sábado 28 de febrero, a partir de las 18.30 horas.

Próximos partidos

Jornada 27. MÁLAGA CF - Albacete. Domingo 22 de febrero, 21.00 horas.

Jornada 28. Granada - MÁLAGA CF. Sábado 28 de febrero, 18.30 horas.

Jornada 29. MÁLAGA CF - Real Valladolid. Sábado 7 de marzo, 21.00 horas.

Jornada 30. MÁLAGA CF - Huesca. Domingo 15 de marzo, 18.30 horas.