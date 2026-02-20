Funes: "Nuestro rival es el Albacete, lo demás nos tiene que dar igual"

Al habla Funes en la sala de prensa de La Rosaleda. El entrenador del Málaga CF salió a atender a los medios de comunicación a dos días del encuentro frente al Albacete en Martiricos (domingo, 21.00 horas) y dejó clara la dificultad del choque ante el equipo "con más porterías a cero de Segunda". "Se muestra muy sólido, una organización a prueba de bombas", dijo sobre el rival. El técnico blanquiazul fue preguntado por los últimos arbitrajes y lanzó un mensaje al colectivo: "Hay que unificar criterios para que todos sintamos que es más justo".

Rival: Albacete

"Fue uno de los partidos fuera de casa que nos hizo remontar el vuelo. Aquí será un partido distinto. Han cambiado la estructura. Están jugando con línea de cinco y les ha sentado muy bien. Es un equipo más sólido. Es la identidad de Alberto. Equipos difíciles de batir, ritmo alto. Es la seña de identidad del míster. Lo está consiguiendo. Están funcionando muy bien. Es el equipo con más porterías a cero de Segunda, con 11. Se muestra muy sólido. Con una organización a prueba de bombas. Van creciendo desde la solidez. Es fundamental que seamos pacientes y encontremos momentos de juego".

Ritmo de partido

"Va a depender de lo que pongamos de nuestra parte y el colegiado. El otro día contra la 'Cultu' pierde 11 minutos el portero. El árbitro puede dirigir las pérdidas de tiempo. Si se controla eso, nos iremos al ritmo de partido que creo que necesitamos. Tenemos que ser capaces de no desesperar. Va a ser un partido muy cerrado. Nos van a transitar con peligro. No va a ser fácil, pero es la línea que tenemos que seguir".

Últimos arbitrajes

"El tiempo que estás llorando, no estás trabajando. Contra la 'Cultu' no nos pitan dos penaltis que han pitado otros días. Nos ponemos a hablar de cosas que no podemos cambiar... Hay muchas acciones en las que no se fue a revisar el VAR. Mi opinión vale de poco. ¿Qué podemos hacer? Intentar que el llano dure un día. Guardamos los pañuelos y nos ponemos a entrenar. Hay que respetar a los árbitros. Tenemos que reconocer los errores. Nos desconcierta un poco el cambio de criterio. Agarran a Chupe y no es penalti... Tenemos que ayudarles. Hay que unificar criterios para que todos sintamos que es más justo. Que pongamos de nuestra parte y nos centremos en lo nuestro, en hacer las cosas lo mejor posible. Si termina un partido y no se habla del árbitro es porque lo ha hecho muy bien. También hay que reconocérselo. Lo importante es que los que vengan a verlo puedan disfrutar".

Dificultades ante rivales cerrados

"Cuando un equipo está con bloque bajo, no es fácil. Al Málaga con el Albacete le puede costar, igual que a los 11 equipos que no le han hecho gol. Todo se dificulta más, hay que tener paciencia. No es el partido que la gente está deseando venir a ver. No es un partido como el del Ceuta. A la gente le gusta ver disparos, goles... Son partidos con complejidad. Está muy bien trabajado. Alberto ha hecho un gran trabajo. Defensivamente, lo hacen muy bien. Tienen conceptos muy claros que desarrollan a un nivel excelente. Vamos a ver muchas situaciones como el día de la 'Cultu'. Hay que tener fe hasta el final. Cada minuto que pase, es un minuto en el que si hacemos las cosas bien con balón, los estamos desgastando. Si nos impacientamos, será más complejo".

Estado anímico del vestuario

"La semana ha sido buena. En Anoeta hicimos situaciones de sobra para hacer un buen resultado. Si lo vemos con perspectiva, ellos están muy ilusionados. Este partido lo jugamos en Albacete hace dos meses, era un rival que estaba por encima de nosotros. Si perdíamos allí, estábamos cerca del descenso. Lo ven con ilusión y optimismo. Perder fuera de casa no es una excepcionalidad. Hubo enfrentamientos de equipos de arriba con los de abajo y ninguno consiguió ganar. Sacar puntos fuera de casa está caro. Para cualquier equipo. Ganar fuera de casa en la segunda vuelta es difícil. En una jornada entera no lo consiguió ningún equipo. Nuestro reto tiene que ser entrar en el hábito de sumar fuera. A cualquier equipo le da ese salto de calidad para tener una dinámica buena. Estamos con confianza y con ganas de que llegue el partido. Jugar con nuestra afición es muy ilusionante".

Evolución de los lesionados

"En el caso de Dani Sánchez, tiene que ir encontrando ritmo. Vamos a ir viendo. A nivel médico tiene el alta, vamos a ver a nivel deportivo. El caso de Ramón es más complejo, por el espacio de tiempo sin entrenar. Los tiempos son distintos. Estamos contentos con la evolución. El tiempo dirá. Las sesiones irán determinando si pueden aparecer en partidos".

Dorrio

"Para Dorrio es un momento duro, no queda más que estar cerca de él. Lo importante es que seamos capaces de ayudarle en la medida de las posibilidades. Tenemos que estar más cerca que nunca".

Dificultades en cada partido

"A pesar de que perdemos, disparamos 17 veces a puerta. La pelota no entró cinco veces... Salvo el Castellón, es difícil encontrar un equipo que llegue a dos goles por partido. La competición está muy igualada. Cuesta un mundo ganar los partidos. Se han dado partidos con más diferencia de goles. Venimos del descenso. Los partidos no es que sean más difíciles".

Actuación del VAR

"Creo que todos pensamos lo mismo. La respuesta es obvia. Las herramientas están para utilizarlas. Es una pena que los comprometan de esa forma. LaLiga debe unificar criterios para que no se den situaciones que perjudiquen. Poco más que añadir".

Horarios

"Me es indiferente. Tenemos un rival que es el Albacete. Puedes pensar que tu rival es uno y hace dos meses la gente se alegraba porque los de abajo no conseguían resultados. Ahora no queremos que ganen los de arriba. En la línea que está el Albacete, lo mismo lo vemos quintos en unas jornadas. Hay un rival y es el Albacete. Lo demás tiene que dar igual. Podemos pensar en un resultado que nos favorece y ahora puede ser contraproducente".

Aaron Ochoa

"Hemos visto su potencial. Si eso es el 30%, imaginaros hasta dónde puede llegar. Lo comparo con Larrubia. Su primera temporada conmigo fue con la edad de Aaron. Estos jugadores siempre han tenido el talento. Madurar le llevará a encontrar la regularidad en el juego. Todo ese talento que expresa en los entrenamientos, si es capaz de repetirlo más veces... Estaremos ante un grandísimo jugador. Tiene deseo de mejorar. El David (Larrubia) de hoy es mucho más regular. Hay que aprovechar el paso del tiempo para que eso se consolide. Aaron va a seguir los mismos pasos. Veo similitudes en ellos. Confiamos mucho".

Dani Lorenzo

"Dani ha estado condicionado durante la semana, pero la recta final ha sido buena. Estamos confiados en que esté bien y lo pueda hacer bien".

Víctor García

"Puede participar en cualquier momento. Sigue acumulando entrenamientos. Va mejorando el ritmo. Conforme pasen las semanas irá alcanzando mejor nivel. Ya pudo haber participado la pasada semana".

Renovación de Funes

"Ya lo dijo Loren, no se lo han encargado. En esas estamos".