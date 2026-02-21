El Albacete BP, igual de local que de visitante

El Málaga CF recibe en La Rosaleda a un rival que a domicilio es más peligroso de lo que marca su clasificación general. Ya advirtió Juanfran Funes en la rueda de prensa previa al choque de la complejidad del choque frente a un Albacete que ha ganado en solidez en las últimas semanas y que ha sido un dolor de muelas para muchos equipos cuando ha jugado de visitante.

El equipo comandado por Alberto González está instalado en la zona media de la tabla. Es uno de esos muchos equipos que espera esa buena racha de varias victorias consecutivas que le pueda acercar a los puestos de play off. Ahora mismo, la distancia entre el Málaga CF y su rival de este domingo es de siete puntos, 41 de los blanquiazules por 34 de los manchegos. Y hay que destacar del cuadro albaceteño que se desenvuelve igual de bien a domicilio que en el Carlos Belmonte.

Mismos puntos de local y visitante

De los 34 puntos que ha logrado el Albacete, 17 han llegado como local y los otros 17 han sido en sus encuentros como visitante. De hecho, es el 7º mejor visitante de la categoría. Los de Alberto González han jugado 13 encuentros lejos del Carlos Belmonte y solo han caído cuatro. Sus números a domicilio no son ninguna tontería: cuatro victorias, cinco empates y otras cuatro derrotas, con 17 tantos a favor y los mismos en contra.

El equipo manchego comenzó la segunda vuelta como un ‘tiro’. Logró tres victorias consecutivas -Cádiz (1-0), Valladolid (0-1) y Zaragoza (2-0)- que le impulsaron en la tabla par alejarse de la zona roja. Todo eso, mientras se convertían en la sensación del fútbol español al eliminar el Real Madrid de la Copa y luego plantaron cara al Barça en la siguiente ronda. Quizás ese exceso de esfuerzos lo ha podido pagar en los últimos partidos. El Albacete lleva dos jornadas sin ganar: perdió 2-1 en Riazor y empató en el último encuentro en su estadio ante el Sporting de Gijón (1-1).

Al Málaga CF le espera este domingo un partido complicado ante un equipo muy ordenado, el que más veces ha dejado la puerta a cero esta temporada en LaLiga Hypermotion. Alberto González parece haber dado con la tecla con esa defensa de tres centrales. Tendrá que armarse de paciencia el equipo de Funes para volver a sumar de tres en La Rosaleda.