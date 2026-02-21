Lesión
Baja de última hora para el Málaga CF - Albacete: cambio obligado en la portería
El conjunto manchego llegará a La Rosaleda sin su portero titular por unos problemas lumbares
Baja de última hora en el rival del Málaga CF de cara al partido de este domingo. Una ausencia destacada en el Albacete que obligará a Alberto González a cambiar de guardameta. El conjunto manchego anunció su convocatoria este sábado y en ella no está Diego Mariño por unos problemas lumbares que le impedirán estar en La Rosaleda.
Bajas en el Albacete
"No están en la convocatoria Higinio Marín, Edward Cedeño ni Carlos Neva, por diferentes lesiones. Tampoco Diego Mariño, baja de última hora tras unas molestias en la zona lumbar", publicó el Albacete en un comunicado.
Mariño estaba siendo el portero titular del Albacete en LaLiga Hypermotion desde hace muchas semanas. Ha participado en 16 encuentros ligueros a lo largo del curso y no se quedaba en el banquillo -salvo en Copa- desde el 21 de noviembre.
Lizoain será titular
Hubo un tramo de la temporada donde Alberto González prefirió a Raúl Lizoain bajo palos, pero desde hace muchas jornadas el titular en Liga estaba siendo Mariño. Lizoain, presente en 10 partidos ligueros, será el guardameta titular de los manchegos frente al Málaga CF este domingo. Los últimos encuentros del veterano meta canario han sido en Copa, frente al Barça y el Real Madrid. En Liga no juega desde la jornada 15, en campo de Las Palmas.
La expedición albaceteña viajó este sábado en autobús hacia la capital de la Costa del Sol y hará noche en el Hotel Sercotel Rosaleda Málaga, desde donde partirá hacia el estadio.
