LaLiga Hypermotion: El líder rescata un punto con 10 y el resto de aspirantes aprieta

Jornada de sábado trepidante en LaLiga Hypermotion. Hubo varios duelos directos entre equipos de la zona alta y no defraudaron. Sobre todo, el que cerró el día. El Castellón, líder actual de Segunda División, visitó un campo tan complicado como el de la UD Las Palmas (5º) y consiguió rescatar un empate en el tiempo de descuento cuando jugaba con un jugador menos sobre el césped (1-1). Los orelluts continúan en la cabeza la tabla, aunque este domingo pueden ser superados por el Racing de Santander, que recibe al Burgos.

Lucha en la zona alta

Los equipos de la zona alta empiezan a apretar y a no fallar en casa. El Deportivo de la Coruña se impuso por la mínima (1-0) al Eibar en Riazor en un partido disputado, mientras que el Almería ganó en su estadio al Córdoba en un vibrante derbi andaluz (2-1). Los indálicos se han situado segundos en la tabla (48 puntos), a la espera de lo que haga el Racing en El Sardinero frente al Burgos. El Dépor, por su parte, es cuarto, con 46 puntos. Quinta se queda Las Palmas, con 42.

Noticias relacionadas

Turno para el Málaga CF

A falta de que se jueguen el resto de encuentros de la jornada, el Málaga CF sigue siendo sexto y tiene la oportunidad de mantenerse dentro de la zona de play off con una victoria ante el Albacete en La Rosaleda. En caso de ganar, se colocaría quinto, superando a Las Palmas. Además del Racing-Burgos, el otro partido de este domingo que puede afectar a la lucha por los primeros puestos es el Sporting de Gijón-Valladolid. Los asturianos quieren colarse en puestos de fase de ascenso ante un Pucela que estrena técnico: Fran Escribá.