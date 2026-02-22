La Grada de Animación protesta contra el arbitraje al Málaga CF

El Málaga CF-Albacete no tuvo un inicio cualquiera. Son varias las semanas que el club blanquiazul y su afición llevan haciendo manifiestas sus protestas contra el arbitraje y este domingo llegó el momento de hacerlas evidentes sobre el campo. No ha sido cuestión de pequeñas decisiones, sino de algunas que han costado puntos muy importantes en la clasificación en Anduva y Anoeta, y, aunque es un problema de todo el fútbol español, La Rosaleda quiso alzar la voz.

La Grada de Animación vació su sector del campo en señal de protesta desde los minutos previos al inicio del encuentro. En su lugar, varios aficionados se vistieron de ladrones con sacos de dinero simulando un robo, que es lo que denuncian los aficionados de Martiricos. Mientras, otra parte del estadio gritaba: "Corrupción en la Federación".

El árbitro Fuentes Molina volvió a ser protagonista ante el Málaga CF. / LaLiga

Decisiones muy perjudiciales

Las quejas vienen producidas después de las dos últimas salidas que ha tenido el Málaga CF, primero ante el Mirandés (2-1) y después frente a la Real Sociedad B (2-1), y con el mismo protagonista desde el VAR: Ávalos Barrera. Sobre el césped, Moreno Aragón en tierras burgalesas, con historial sospechoso cuando se enfrenta a los de Funes, y Fuentes Molina frente al Sanse.

El primero señaló un penalti inexistente de Carlos Puga en los compases finales para ponerle en bandeja al Mirandés esa victoria desde la pena máxima. El segundo protagonizó un catálogo de decisiones deplorables, como dos penaltis no señalados en favor de los de Martiricos o la falta sobre Alfonso Herrero en un tanto rival, que claramente perjudicaron a los de Funes.

Incluso el Málaga CF se vio favorecido contra el Burgos por otra decisión arbitral -cuando iba ganando-. Si esto tendrá efecto o no, no es una cuestión que se vaya a ver de inmediato. Es un problema mucho mayor, que atañe al mundo del fútbol en general, y que va repartiendo problemas por los estadios cada fin de semana.