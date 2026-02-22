Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Albacete
El conjunto blanquiazul volvió a ganar en La Rosaleda gracias a un gol de Joaquín Muñoz en el inicio de la segunda mitad
El Málaga CF sigue imparable en su estadio. Una vez más, la afición blanquiazul se marchó de La Rosaleda con un risa por un nuevo triunfo de local. Esta vez, frente al Albacete y gracias a un gol de Joaquín Muñoz, a pase de Rafita, al inicio de la segunda mitad. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.
Alfonso Herrero (7)
Bien cuando tuvo que intervenir. Seguro en los blocajes en las acciones finales del partido.
Puga (8)
Incansable. Subió la banda una y otra vez. Muy aplicado también en defensa.
Murillo (8)
Un titán. Ganó todos los duelos. Expeditivo y bien con el balón.
Einar Galilea (7)
Mucha personalidad con balón. Arriesgó desde atrás, en exceso en alguna ocasión.
Rafita (8)
Asistente. No se corta en ataque pese a jugar a pierna cambiada. Eso le permite la salida hacia el centro.
Izan Merino (7)
Se asomó por el área más que en otros partidos. La tuvo en la primera parte. Tuvo algún error en el pase.
Dotor (7)
Mucho trabajo invisible. No paró de correr y de generar espacios. Le falta 'maldad' en el área.
Dani Lorenzo (7)
La brújula. Las jugadas siempre mejoraban cuando pasaban por sus botas. Participó en el gol.
David Larrubia (9)
La quiere y encara una y otra vez. Volvió loco a sus marcadores. Está pletórico.
Joaquín (9)
Uno de sus mejores partidos del curso. Se estrenó como goleador. Estuvo muy eléctrico hasta que fue sustituido.
Chupe (6)
Partido complicado para él. Tuvo un marcaje pegajoso. Lo intentó de lejos en varias ocasiones.
Suplentes
Lobete (6)
Se puso el mono de trabajo en los minutos finales.
Juanpe (5)
Amonestado en el descuento.
Montero (4)
Casi se la mete en propia... No tuvo consecuencias.
Eneko Jauregi (SC)
Entró en el descuento.
Dorrio (SC)
Entró en el descuento.
