Funes, tras el Málaga CF-Albacete: "Es una victoria que llena de ilusión y esperanza a todo el mundo"

Juanfran Funes compareció tras la victoria del Málaga CF sobre el Albacete (1-0) que le asienta en los puestos de play off. Valoró muy positivamente la reacción del equipo después de la última derrota y fue claro con respecto al futuro: "Es una victoria que llena de ilusión y esperanza a todo el mundo".

Balance

"Quiero poner en valor el trabajo del equipo porque no era fácil. Venir de la derrota, independientemente de poder ganar, sin perder la identidad puede aparecer la duda, pero han hecho una semana muy bonita. Han mostrado la convicción y han seguido la línea de lo que quieren hacer. Hemos hecho una primera parte preciosa en la que no hemos materializado. Hay algo que cuesta mucho que es sostener la identidad cuando vas ganando. Es de agradecer para el espectáculo el partido del Albacete. Hemos sido capaces de ser nosotros, buscar el área. Es un partido completo. Lo normal es que el rival apriete, hemos sido justos vencedores del partido".

Mérito del Málaga

"El Albacete está muy bien dirigido y compite muy bien. Llevan 11 porterías a cero, habla de la dificultad para hacerles gol. Hemos pasado los 12 disparos, hemos entrado más de 50 veces en el área. Más que demérito del Albacete, porque ellos se han mantenido en su idea, al equipo se le ha visto con mucha energía. Las bandas nuestras han estado muy bien. No se trata de individualizar, pero cuando la pelota termina fuera tenemos mordiente. Pudimos hacer algún gol más. El equipo se ha mostrado muy entero. En una categoría como esta, donde es tan difícil marcar la diferencia, hemos sido capaces de hacerlo".

Dedicatorias

"Ha sido una victoria que ha llenado de ilusión y esperanza a todo el mundo. Le queremos dedicar la victoria a nuestra afición a Víctor -jefe de prensa- ya Dorrio. Ha hecho un esfuerzo terrible. Son momentos muy trascendentes en la vida de una persona. Muy contentos de que, más allá de un abrazo, podamos darle algo más a los demás".

Dominio del balón

"Sí es verdad que aunque hemos tenido cuatro o cinco pases, el equipo con balón ha estado un nivel muy alto. Ellos se manejaban bien, puede que no se vea la dificultad desde fuera. Hemos contabilizado pérdidas que te suponen correr hacia atrás. En líneas generales, hemos estado en un ritmo de circulación muy bueno, hemos tenido paciencia para jugar en campo contrario y dominar. Las pérdidas han estado, pero la presión tras pérdida también ha sido fabulosa. Lo que tenemos que tener claro es que no hay problema en que aparezca el error, pero tenemos que estar ahí para robar el balón. El precio que puedes pagar en esas pérdidas cuando el equipo hace lo que ha hecho es aceptable".

Cambios

"Con Dorrio lo teníamos claro. En el equipo no se regala nada, pero el sentimiento colectivo era una fuerza que influía. Einar ha sentido unas pequeñas molestias y por prevención lo hemos sacado. No hay lesión. Javi ha hecho dos buenos partidos. Einar venia con una trayectoria muy buena. Ha sido una de las decisiones más difíciles de la semana. La casuística ha querido que los dos hayan jugado".

Diferencias a domicilio

"Vivimos las cosas desde una perspectiva egocéntrica. Si alguien me dice cuatro equipos que ganaron fuera la semana pasada, te diría que el problema lo tenemos nosotros. No está al alcance de cualquiera. Vamos a querer hacerlo, pero es difícil para muchos equipos. No es fácil sumar fuera de casa y menos de tres. Tenemos la ambición de mantener el juego. Los equipos te ponen en una dificultad mayor, pero no queremos mostrar dos caras. En San Sebastián pudimos perder, pero el equipo puso todo para ganar. Sin un partido brillante, hicimos suficiente para ganar. El equipo ha entendido que no hay que llorar, sino levantarse con convicción para dar lo mejor".

Murillo

"Ha sido uno de los capitanes con más partidos en mi etapa del filial. La confianza es muy grande. Lo importante es que saca los partidos con normalidad. Es una gran noticia. Su rendimiento hace mejor a los demás y los demás lo hacen mejor a él. Va a llegar el crecimiento de jugadores muy jóvenes. Murillo hace cosas de jugador de mucha más edad. Es capaz de repetirlo partido tras partido".

Joaquín marcó el primer gol de la temporada. / Gregorio Marrero

Arbitraje

"No tener que hablar del árbitro habla de lo bien que lo ha hecho. El partido no ha tenido situaciones en las que las decisiones han sido determinantes. El otro día tuvo muchas acciones en el área. A partir de ahí, hacer las cosas con originalidad y respeto. Han mostrado su disconformidad, pero de una forma que no entra en la parte deportiva del fútbol. Sí es verdad que son puntos que se terminan yendo por circunstancias especiales".

Rendimiento de Joaquín

"Si no tiene que llegar en todo el año, que no llegue, pero que lleguen las asistencias. Joaquín hace muy buen partido en San Sebastián, el premio se lo llevó con acciones muy buenas. Ha vuelto a hacerlas, ha ganado duelos ofensivos. Muchas veces encuentran el premio del gol porque tiene más reconocimiento. Es muy complicado para su posición tener regularidad. Es más complejo. Encadena partidos donde entendemos que lo está haciendo muy bien".