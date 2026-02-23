Solo el Inter y el PSV superan al Málaga CF de Funes en las 10 últimas jornadas

Cualquiera podría pensar que el Málaga CF ha echado el freno después de perder en sus dos últimas visitas al CD Mirandés y la Real Sociedad B, pero nada más lejos de la realidad. El equipo de Funes ya no es ninguna sorpresa para nadie tres meses después de la llegada del entrenador, no coge por sorpresa a ningún rival y, aun así, los números son los que son. No hay un solo equipo del fútbol profesional español que haya sumado más puntos que los blanquiazules en las últimas 10 jornadas.

Este es el presente de los de Martiricos. 10 jornadas son un buen tramo para analizar lo que ha sido y es este ‘nuevo’ Málaga CF y es que el balance desde mediados de diciembre es de 24 puntos, ocho victorias y dos derrotas: Albacete (1-3), Almería (2-1), Sporting de Gijón (1-3), Ceuta (2-1), Córdoba (0-1), Burgos (3-0), Mirandés (2-1), Cultural Leonesa (2-1), Real Sociedad B (2-1) y Albacete (1-0).

Segunda División

Ni siquiera el Castellón, reconvertido en una versión imparable pese a haber perdido el liderato este fin de semana, alcanza las cifras malaguistas. Se queda en 21 con solo seis victorias. Córdoba (20), Eibar (18), Sporting de Gijón (17), Almería (16) o Racing de Santander (15) son los más inmediatos perseguidores. El Deportivo de La Coruña apenas se queda con 14 puntos por los 12 de Las Palmas, los mismos que el Granada, al que visitan los blanquiazules este sábado, Día de Andalucía.

Nivel Champions

La sorpresa llega cuando ni un solo equipo de Primera División es capaz de superar los 24 puntos del Málaga CF. Ni siquiera el Barcelona, de nuevo líder en la máxima categoría, o el Real Madrid. Los de Hansi Flick perdieron contra la Real Sociedad y el Girona, mientras que los de Álvaro Arbeloa lo hicieron frente al Celta y este sábado en el campo del Osasuna. El balance de ambos es igual que el de Martiricos con ocho victorias y dos derrotas. El Atlético de Madrid ha sumado 17 puntos por los 18 del Betis o los 16 del Villarreal.

No hay nadie en la Premier League que alcance los números de los blanquiazules. En Italia, solo el Inter de Milán ha sido capaz de aumentar el ritmo (28). En Alemania, empata el Borussia Dortmund (24), al igual que Paris Saint-Germain, Lens y Olympique de Lyon con 24 en Francia. El PSV, en Países Bajos, es de los pocos casos que supera (25). Es decir, por encima solo están el Inter y el PSV.

El Barcelona ha sumado 24 puntos, los mismos que el Málaga CF. / EP

El Málaga CF de Funes

Y es que no está siendo una temporada cualquiera para el Málaga CF a nivel de resultados. A falta de 15 jornadas en el calendario, el equipo de Funes y sus 13 victorias ya han superado las 12 de la temporada pasada, la del regreso al fútbol profesional. También lo hace con las 10 de la temporada del descenso y con las 11 del curso 2021/22, el mismo número que la campaña 2019/20. En el horizonte quedan las 14 de la temporada 2020/21 y ya más lejos las 21 del curso 2018/19 en el que alcanzó el play off de ascenso a Primera División.

Es la historia que están escribiendo Funes y un grupo de canteranos que ha asumido el liderazgo del equipo en el que se han formado hasta dar el salto al fútbol profesional. Parecía impensable a mediados de noviembre, pero el estado de ilusión que se ha declarado en Málaga es absoluto. 44 puntos, en quinta posición y con una sensación de por qué no le puede aguantar la marcha a rivales que se han reforzado mucho más en el mercado de invierno.

Calendario

Manteniendo los pies en el suelo, el futuro más inmediato pasa por Granada, Valladolid, Huesca, Cádiz, Leganés y Andorra. A partir de ahí, llega seguido Dépor, Las Palmas, Almería y Castellón. Sigue con Eibar, Sporting y Ceuta, y termina con Racing de Santander y Zaragoza.

Estas son las 15 paradas para determinar hasta dónde le alcanzan los sueños a este Málaga CF. Vendrán tiempos difíciles, pero absolutamente nadie quiere enfrentarse ahora mismo a los de Funes. Paso a paso, es el año de la esperanza.