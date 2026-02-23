Joaquín Muñoz, goleador en La Rosaleda cinco años después

Le venía pesando en los últimos, pero Joaquín Muñoz pudo respirar en paz este domingo en La Rosaleda con su primer gol esta temporada con el Málaga CF y así marcar en Martiricos cinco años después. Le había costado abrir la lata a nivel personal y lo hizo en el momento indicado para sellar el triunfo contra el Albacete (1-0) y asentar a los blanquiazules en la quinta posición de LaLiga Hypermotion.

Era uno de los jugadores a los que se le pedían cifras en esta segunda vuelta. Había tenido multitud de oportunidades para engordar su casillero, pero la fortuna y la puntería le estaban dando la espalda... hasta este 22 de febrero. Después de un pase milimétrico de Rafita, el extremo de Miraflores cogió el interior de su pie derecho para mandar el balón hasta el fondo de la red y superar a Lizoain.

Reestreno goleador

Lo cierto es que era un caso muy anómalo el suyo en el Málaga CF porque, precisamente, llegaba a Martiricos después de firmar su mejor temporada goleadora. Lo hizo en el Huesca con un balance de ocho goles, entre Liga y Copa, repartidos en 1.816 minutos. Como blanquiazul estaba viviendo otra realidad, ya que necesitó su primer tanto llegó con 1.446 minutos sobre el césped, también entre Liga y Copa.

Además, su situación es muy especial, ya que también pudo liberarse celebrando un gol con la afición en La Rosaleda. El extremo de Miraflores ya jugó como local en el Málaga CF, pero en calidad de cedido en la temporada 2020/21, con los estadios cerrados por la pandemia. Esta vez, ante más de 25.000 personas, le dio para quitarse otra espina importante después de marcar su primer tanto en Martiricos un 21 de febrero de 2021 ante el Rayo Vallecano.

Joaquín Muñoz celebra un gol con Luis Muñoz. / Málaga CF

Reconocimiento de Funes

No obstante, Funes quiso resaltar el trabajo de su jugador más allá del gol: "Le decía que si el gol no tiene que llegar en todo el año, que no llegue, pero que lleguen las asistencias. Joaquín hace muy buen partido en San Sebastián, el premio se lo llevó con acciones muy buenas. Ha vuelto a hacerlas, ha ganado duelos ofensivos. Muchas veces encuentran el premio del gol porque tiene más reconocimiento. Es muy complicado para su posición tener regularidad. Es más complejo. Encadena partidos donde entendemos que lo está haciendo muy bien".

"Siempre siento que todos están pendientes de mí. Estoy muy agradecido porque lo han celebrado como si el gol fuera de ellos y eso dice mucho de la unión que hay en este grupo", agradecía después Joaquín a todos sus compañeros. Habrá que ver si una vez abierta la lata, caen más goles en su cuenta, pero resulta innegable que su actual estado de forma, de forma directa o indirecta, está siendo muy responsable de las buenas noticias del Málaga CF.