El Málaga CF y el fortín de La Rosaleda: el mejor local en Segunda y la mejor racha desde 2018

El Málaga CF vive una situación absolutamente privilegiada en LaLiga Hypermotion. Es el quinto clasificado con 44 puntos, le mantiene el pulso a los transatlánticos de arriba y ha construido una fortaleza que no para de impulsar a los de Funes: La Rosaleda. El equipo blanquiazul es el mejor local de Segunda División después de las 27 jornadas que se han disputado.

Cinco victorias seguidas

El conjunto de Martiricos cerró este domingo el triunfo ante el Albacete Balompié por 1-0 gracias al primer gol de la temporada de Joaquín Muñoz. No es un resultado más, sino que se trata de la quinta victoria consecutiva en el estadio de Martiricos, todas ellas con el entrenador de Loja en el banquillo: Almería (2-1), Ceuta (2-1), Burgos (3-0), Cultural y Deportiva Leonesa (2-1) y Albacete (2-1), convirtiéndose en el equipo que más puntos ha sacado delante de su afición (31). El balance global es de nueve triunfos, cuatro empates y un solo tropiezo.

Para remontarse a la última derrota del Málaga CF como local, y única este curso, hay que ir hasta el 21 de septiembre, aún con Sergio Pellicer a los mandos. Aquel domingo, el Cádiz se impuso por un solitario gol de Sergio Ortuño y el equipo fue incapaz de ver puerta durante la segunda mitad para intentar sacar el empate o aspirar a la remontada.

Estas cinco victorias seguidas como local son los mejor números del club desde la temporada 2018/19, el año que el Málaga CF peleó en play off de ascenso por volver a Primera División. Entonces, aún con Muñiz en el banquillo, fueron siete victorias seguidas en Martiricos en el inicio de temporada: Alcorcón (1-0), Tenerife (1-0), Córdoba (3-0), Rayo Majadahonda (1-0), Albacete (2-1), Numancia (2-0) y Nàstic de Tarragona (2-0).

El Castellón es uno de los equipos que aún debe pasar por La Rosaleda. / La Liga

Ventaja sobre los rivales

Es un bastión que el equipo debe defender con todas sus fuerzas porque puede y debe servirle para estar en la parte alta. El Castellón es el único que puede superar los 31 puntos del Málaga en 14 partidos, por ahora con 29. A partir de ahí, Racing de Santander (29) y Almería (29) le persiguen de cerca. Especialmente llamativos son los casos de Las Palmas y Deportivo de La Coruña, únicamente con seis victorias en sus estadios. Por hacer una idea, los de Funes tendrán que visitar al conjunto indálico y Riazor.

El pulso está echado. Valladolid, Huesca y Leganés son los próximos equipos que pasen por La Rosaleda antes de que el calendario enlace a todos los rivales de la parte alta -Las Palmas, Castellón y Racing en Málaga-. Promete emociones fuertes ese final de temporada, pero está claro que Martiricos va a sostener en puntos a los de Funes. Por el momento, ya van 44 en total y 31 de ellos como locales.