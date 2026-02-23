Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Banquillos

Nuevo cambio de entrenador en Segunda División

La Cultural Leonesa ha destituido a 'Cuco' Ziganda y ahora busca al tercer técnico de la temporada con el equipo en el 20º puesto

Imagen del Málaga CF-Cultural Leonesa de hace dos semanas.

Imagen del Málaga CF-Cultural Leonesa de hace dos semanas. / Gregorio Marrero

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

LaLiga Hypermotion y la jornada 27 han acabado con el futuro de un nuevo entrenador rival del Málaga CF. De hecho, con precedentes este mismo curso. La Cultural y Deportiva Leonesa ha destituido a José Ángel 'Cuco' Ziganda en el segundo movimiento de banquillo de esta misma temporada, que ya venía sustituyendo a Raúl Llona desde septiembre.

El equipo leonés venía arrastrando 10 partidos consecutivos sin ganar y una dinámica con la que no levantaba cabeza, tampoco después del mercado de fichajes de invierno. Hay que recordar que la 'Cultu' llegó a estar en la jornada 15 ocupando el 11º puesto de la categoría con 20 puntos y un balance de seis victorias, tres empates y seis derrotas. El tiempo les ha llevado a estar ahora en el antepenúltimo lugar solo con siete puntos más, a tres de la permanencia.

En busca del tercer entrenador

"La Cultural y Deportiva Leonesa informa que, en el día de hoy, José Ángel Ziganda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo. Desde el club se agradece al técnico su trabajo, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha estado al frente del banquillo culturalista, así como su implicación en el club a todos los niveles. Asimismo, se reconoce también la labor del cuerpo técnico que le ha acompañado durante esta etapa en León, Jorge Pérez y Julián Marín. La Cultural y Deportiva Leonesa le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro", afirmaba el club en el comunicado.

El Málaga CF ya dejó especialmente tocado a 'Cuco' Ziganda después del 2-1 hace dos jornadas en La Rosaleda, donde los visitantes llegaron a ponerse por delante hasta que Larrubia hizo magia para mantener la victoria en Martiricos. Ahora, parece que la Cultural negocia con Óscar Gilsanz, exentrenador del Dépor.

