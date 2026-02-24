El Frente Bokerón celebrará con las leyendas del Málaga CF su 40 aniversario

El Frente Bokerón celebra su 40 aniversario y el primero de los actos llegará este fin de semana por todo lo alto. El frente de animación se enfrentará este domingo, a partir de las 12.00 horas, a las Leyendas del Málaga CF en las instalaciones del Tiro Pichón, a muchos de los jugadores a los que han impulsado a lo largo del tiempo para hacer historia en La Rosaleda.

Se trata de uno de los muchos eventos que pretenden reconocer la historia del frente de animación y el papel que han tenido en el desarrollo del club de Martiricos, desde los mejores momentos en la temporada de la Champions League hasta el año en Primera RFEF, pasando por la desaparición del CD Málaga, el ascenso en Tarragona y todos los partidos que han pasado por estos 40 años.

Multitud de sorpresas

¿Quiénes son los exjugadores blanquiazules que van a competir por el Málaga CF? Es uno de los grandes secretos que se va a guardar hasta el último momento, cuando se dispute el partido. Lo que sí se conoce es que serán entre 18 y 20 futbolistas y que representarán varias décadas del club, las mismas que lleva el Frente Bokerón apoyando al equipo en La Rosaleda y en multitud de estadios de España. El Frente Bokerón vestirá con los colores blanquiazules, mientras que los representantes malaguistas lo harán de verde y morado.

Se espera que haya un ambiente muy festivo, abierto para todo el público, ya que tendrá lugar al día siguiente del Granada CF-Málaga CF en el Nuevo Los Cármenes, otro desplazamiento en el que tendrán representación. Este año, por si fuera poco el 40 aniversario, tienen en su mano impulsar al equipo de Juanfran Funes en la pelea por el play off y el ascenso a Primera División.