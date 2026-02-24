El Granada CF suma un nuevo lesionado antes de recibir al Málaga CF

El Granada CF recibirá este sábado al Málaga CF con un importante agujero en el centro del campo. No atraviesa el conjunto nazarí la temporada que esperaba a nivel clasificatorio y tampoco le está ayudando el estado físico de su plantilla. El último en caer ha sido Rubén Alcaraz, que se perderá el derbi autonómico el Día de Andalucía.

Dos lesiones importantes

El centrocampista nazarí se marchó lesionado en el último encuentro frente al Ceuta, donde el equipo de José Juan Romero se impuso por 2-1. Las sensaciones ya eran negativas acerca del futuro más inmediato sobre el catalán y se ha confirmado. "Las pruebas médicas realizadas al centrocampista Rubén Alcaraz han confirmado que sufre una lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo. El pronóstico y el reingreso del futbolista a la dinámica grupal quedan pendientes de la evolución de su dolencia", anunció en un escueto comunicado el Granada CF.

No es el único contratiempo al que se enfrenta Pacheta estos días. Sergio Ruiz, el recambio natural, también es uno de los inquilinos actuales de la enfermería rojiblanca. Se lesionó hace tres semanas contra el Leganés y su vuelta debería estar muy próxima. Ya empezó a hacer trabajo en solitario y podría forzar para estar disponible el sábado en Los Cármenes. No obstante, no lo hará en plenas condiciones. Pau Casadesús también podría quedarse fuera por una lesión fibrilar del aductor mediano izquierdo.

Huir del descenso

Habrá que ver qué decisiones acaba tomando el cuerpo técnico antes de afrontar un mes muy importante en la clasificación. Necesitan huir y aumentar esa distancia de tres puntos que les separa del descenso. Por su parte, el Málaga CF trabaja y vigila de cerca a David Larrubia y Einar Galilea, ausentes parcialmente en la sesión de este martes.