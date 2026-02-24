Granada recibirá al Málaga CF con un lleno en Los Cármenes

El Nuevo Los Cármenes celebrará este sábado, a partir de las 18.30 horas, el Día de Andalucía por todo lo alto con la celebración del Granada CF-Málaga CF. El segundo derbi andaluz de los cuatro que le esperan a los de Martiricos en esta segunda vuelta, todos ellos fuera de La Rosaleda, y que va a lucir un ambiente espectacular. Está previsto que el estadio rojiblanco agote todas las entradas mucho antes del 28 de febrero.

El club nazarí cumple así con su hoja de ruta. Habilitó a sus abonados la compra exclusiva a lo largo del lunes y el martes. Además, cada uno podía retirar hasta un total de cuatro localidades. Por lo que la presencia de malaguistas se quedará lejos de los últimos encuentros en Granada y parece que se acotará, con un pequeño margen extra, a las localidades cedidas en la zona visitante de Los Cármenes.

¿Venta general?

¿Puede la afición del Málaga CF comprar alguna localidad? En caso de que queden, tendrán que esperar hasta este miércoles. Será ahí cuando se habilite la venta para el público general con los siguientes precios: Fondos (35 euros), Preferencia (50 euros), Tribuna (60 euros), Esquinas (40 euros), Palcos VIP (100, 110 y 120 euros) y 12 euros para la entrada infantil en cualquier localidad a excepción de palcos y zona VIP.

El Málaga CF tendrá como mínimo 600 desplazados en la zona visitante de Los Cármenes. / LaLiga

Zona visitante

Al menos, como mínimo habrá una representación de 600 aficionados blanquiazules en la zona visitante. Es la cuantía que ofreció el Granada, al igual que el Málaga CF en la primera vuelta, con un coste de 20 euros para ese cupo de localidades. El club de Martiricos abrió un sorteo hace una semana y ya está todo previsto para que toda esa gente pueda animar al equipo en busca de revertir el rumbo como visitante después de las dos últimas derrotas.

Habrá que ver hasta este miércoles si quedan algunas entradas liberadas. Todo parece indicar que habrá malaguistas por otras partes del estadio y que ese número total pueda llegar hasta el millar. La buena noticia es que habrá un gran ambiente de derbi andaluz el 28 de febrero, al fin en un buen horario como es las 18.30 horas, y que la fiesta está garantizada con dos equipos al alza desde distintos puntos de la clasificación.