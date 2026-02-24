El Málaga CF entrena con la ausencia parcial de Larrubia y Galilea

El Málaga CF ya le ha dado portazo a la victoria contra el Albacete, la quinta consecutiva como local, y todos los focos pasan a estar en el próximo reto: el derbi autonómico contra el Granada CF (sábado, 18.30 horas). Es un duelo importante para seguir asegurando los puestos de play off y esta semana de trabajo tendrá varias incógnitas para Juanfran Funes: Einar Galilea y David Larrubia.

Dos dudas importantes

El técnico blanquiazul ya avisó en rueda de prensa de las molestias del defensa central. De hecho, las dos partes optaron por abandonar antes de tiempo el partido frente al Albacete, ingresando al campo Javi Montero, para evitar una lesión importante. "Por prevención". El extremo de La Luz también se quedó trabajó a medio ritmo en la primera sesión de la semana. Habrá que ver cómo evolucionan, aunque se espera que vuelvan pronto en plenitud.

En cuanto al resto de lesionados, Brasanac, Luismi y Pastor siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Apenas el centrocampista serbio es el único que podría volver en un corto espacio de tiempo después de sus problemas en la rodilla por los que llegó a pasar por quirófano. Charla técnica, activación física y con balón, labor táctica por grupos y ejercicios de finalización, protagonistas del día.

Cuatro sesiones antes de Granada

El Málaga CF volverá a entrenar este miércoles a partir de las 10.30 horas con el foco en Larrubia y Galilea. También trabajará sobre el césped el jueves y el viernes, completando cuatro sesiones antes de que la expedición ponga rumbo al Nuevo Los Cármenes la mañana del sábado, en las horas previas al derbi contra el Granada CF en el Día de Andalucía.