Dani Lorenzo, sobre su posible renovación con el Málaga CF: "Espero que esté cerca"

Semana de derbi para el Málaga CF. El equipo blanquiazul prepara la visita de este sábado al Nuevo Los Cármenes y, entre todo el trabajo de entrenamientos, le ha tocado hablar en rueda de prensa a Dani Lorenzo. El centrocampista marbellí habló del encuentro frente al Granada y de su momento personal sobre el verde, pero buena parte de la comparecencia estuvo marcada por las preguntas sobre su futuro. Tiene contrato hasta 2027 y desde las oficinas de Martiricos ya intentan alargar esa vinculación.

Dani Lorenzo quiere estar centrado únicamente en "ayudar al equipo a ganar cada fin de semana", pero no pudo evitar contestar a esas cuestiones sobre su futuro próximo. El marbellí dejó caer que está "encantado de estar aquí" y que tiene "toda la predisposición" para que esa renovación llegue. "Espero que esté cerca", aseguró. "Mi cabeza está al 100% en quedarme aquí", añadió.

"No es una cosa en la que piense mucho. Lo he dejado claro, si tengo que salir del Málaga sería por una oferta irrechazable para el club y para mí. No me gustaría irme sin haber intentado subir a Primera y darlo todo por conseguirlo. En el futuro, todo se verá", dijo también sobre el tema de su renovación.

Derbi en Granada

"Es un partido muy bonito. Un derbi y una rivalidad muy sana. A todos nos gusta jugar. Es el equipo que más lleva sin perder en casa. Importante para seguir con la buena dinámica"

Derrotas fuera de casa

"Estas dos últimas salidas no se pudieron dar. Estamos con ganas, más después de la victoria. Queremos llegar y hacernos con la victoria y seguir con la buena dinámica".

Claves del partido

"Será muy igualado. El Granada, a pesar de la clasificación, está siendo muy fuerte como local. Tenemos que seguir con nuestra identidad. Tenemos clara la manera de hacer las cosas. Con paciencia, poco a poco nos haremos con el partido. Ser pacientes, con nuestra idea y que salga lo que tenga que salir".

Clasificación

"No miramos eso. Compartimos lo que nos dice el míster. Nos centramos en ganar cada partido. Lo que tenemos delante es el Granada. Vamos a internar hacernos con los tres puntos. Seguimos en la misma línea".

Sensaciones personales

"Estoy muy contento. El año pasado por tema de lesiones no pude disfrutar de los minutos que me gustaría. Ha sido un año de quitarme esa espinita. Las lesiones me están respetando. Estoy teniendo esa carga de minutos y de partidos que necesitaba. Estoy madurando como futbolista y persona. Estoy teniendo consistencia, regularidad. Estoy en uno de mis mejores momentos, pero siento que me queda margen de mejora".

Riesgos en la jugada del gol

"Tiene clara la idea el míster. Que seamos atrevidos. Yo siempre quiero el balón, en todas las situaciones. Fui improvisando, intentando salir de la presión. En ese momento no lo piensas. Es un estilo de juego en el que el riesgo es evidente. Nos da muchas cosas. El míster nos lo hace ver. Me gusta asumir la responsabilidad, está saliendo de cara".

Continuidad de Loren Juarros

"Es un tema que no hablamos. Por la parte que me toca, claro que me gustaría. Estás haciendo un trabajazo increíble. Ha apostado mucho por mí. Es una cosa del club y Loren, a mí no me incumbe. Por la parte que me toca, sí".

Salto a Primera División

"Mi sueño y mi objetivo es subir a Primera con el Málaga. La mayoría de chavales que estamos, todos tenemos ese sentido de pertenencia. La idea es más pronto que tarde subir a Primera. Vamos poco a poco, trabajando día a día. Nos centramos en dar lo mejor que tenemos cada partido para sacar los tres puntos".

Piezas del centro del campo

"Con el paso de los partidos, hemos ido entendiendo nuestro rol. A partir de ahí, los tres vamos creciendo. Nos vamos adaptando a lo que pide el partido. Con los movimientos, las ayudas... Se va cogiendo. Poco a poco se va mostrando esa fiabilidad".