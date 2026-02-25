Entradas agotadas para el Granada CF - Málaga CF

Locura por una entrada para el Granada CF - Málaga CF. Muchos malaguistas intentaron este miércoles la penúltima oportunidad de hacerse con una entrada para el derbi en el Nuevo Los Cármenes y la mayoría se han quedado sin premio. El club nazarí ha anunciado este miércoles, a tres días del choque, que los billetes para el partido ya están agotados, mientras muchos aficionados siguen entrando en la cola virtual para probar suerte.

No quedan entradas. Todo vendido. Pero los aficionados del Málaga CF aún tienen una mínima posibilidad. Esperar a que algún abonado granadinista libere su asiento para el partido y estar atento a la web del Granada CF para 'cazarla' vía online. En estos momentos, es la única opción oficial que queda.

El Málaga CF estará bien arropado, de nuevo, en el Nuevo Los Cármenes. El club disponía de unas 600 entradas visitantes que ha repartido entre sus peñas y resto de socios -mediante un sorteo- y se han cubierto todas. Además, otros muchos aficionados se las ingeniaron para conseguir una entrada a través de aficionados granadinos. Alguno incluso ha acudido a la reventa. Así que se espera que haya más de 1.000 blanquiazules en las gradas del estadio, entre los que acudan a la zona visitante y otros tantos desperdigados por otras zonas del campo.

Desplazamiento masivo

En Granada temen una nueva invasión blanquiazul. Por ello, dieron la posibilidad a cada abonado rojiblanco de adquirir hasta cuatro entradas para la visita del Málaga CF. Eso ha provocado que cuando se abrió la venta al público general este miércoles, apenas quedaban entradas disponibles. Aun así, muchos malaguistas han podido comprar tickets por otras vías.