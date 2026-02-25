Dos novedades positivas en el entrenamiento del Málaga CF

El Málaga CF sigue preparando la visita del sábado al Nuevo Los Cármenes y este miércoles lo hizo con dos noticias positivas. Por un lado, David Larrubia pudo ejercitarse con normalidad después de hacerlo el martes a menor ritmo. Por otro, Darko Brasanac inició su reincorporación progresiva al grupo y ya está un paso más cerca de volver tras esos problemas de rodilla.

Larrubia y Brasanac, altas

Grandísima noticia el regreso de Larrubia a los entrenamientos, a tres días del derbi frente al Granada CF. El '10' blanquiazul terminó muy cargado el encuentro contra el Albacete y se le está cuidando al máximo para que llegue en condiciones óptimas al sábado. El extremo malagueño lleva muchos minutos acumulados este curso y el trabajo de recuperación entre partido y partido se antoja ahora ya primordial. En el caso de Brasanac, su presencia sobre el verde supone un paso adelante, aunque ahora le falta acumular sesiones.

Galilea, la cruz en la sesión

La parte negativa de la sesión la puso Einar Galilea. El central acabó tocado el choque contra el Albacete -fue sustituido en los minutos por Montero- y todavía sigue entrenándose el margen. Arrastra unas molestias musculares que le convierten en duda para el encuentro frente a los nazaríes. Además del vaso, siguen trabajando en solitario los dos lesionados de larga duración: Luismi y Álex Pastor -sin ficha-.

Noticias relacionadas

La plantilla a las órdenes de Funes seguirá preparando el partido este jueves con una nueva sesión matinal -10.30 horas- en las instalaciones de La Rosaleda.