¿Es el Málaga CF un candidato real al ascenso directo o al play off?

Al término de la jornada 27, el Málaga CF permanece asentado en la zona de play off desde la quinta plaza, cuatro puntos por encima del noveno puesto que ocupa el Burgos y con las miras en lo más alto. Así que la pregunta es evidente a estas alturas de competición. ¿Es el equipo blanquiazul un candidato real para disputar a final de curso las eliminatorias por el ascenso o a subir vía directa a Primera División?

Clasificación

Quedan 15 encuentros aún por disputar, con 45 puntos en juego. Esta categoría ya ha demostrado que el rumbo de un equipo puede cambiar en cualquier momento. El mismo Málaga CF lo experimentó en primera persona. Terminó la jornada 14 en el 18º puesto, empatado con dos rivales más en el descenso, y la llegada de Juanfran Funes le ha asentado en las plazas de arriba. El Valladolid puede ser el ejemplo contrario: un recién descendido en puestos de descenso a Primera RFEF. Sin embargo, los precedentes son favorables para los de Martiricos.

En estos momentos, así está la zona noble de la clasificación: Racing de Santander (50 puntos) y Castellón (49) en puestos de ascenso directo, mientras que Almería (48), Deportivo de La Coruña (46), Málaga CF (44) y UD Las Palmas (42) tendrían que ir al play off. Mucho ojo a lo que ocurra este miércoles con el Ceuta-Córdoba porque un triunfo de los de Iván Ania (41) podría quitar a los canarios el último puesto de promoción.

La historia, a favor

La buena noticia para los blanquiazules son los procedentes históricos de las últimas 10 temporadas. De los 60 equipos que han llegado a este momento exacto de LaLiga Hypermotion entre los seis primeros clasificados, 50 de ellos consiguieron estar al final de la competición en puestos de ascenso directo o play off. Es decir, la media es que solo uno por temporada se caiga de las alturas.

Por ejemplo, el pasado curso llegaron a la jornada 27 Mirandés, Racing, Huesca, Elche, Oviedo y Almería entre los seis primeros. El conjunto del Alto Aragón, en el que estaba Joaquín Muñoz, acabó octavo, dando paso al Levante, directo a la primera plaza. En la temporada 2023/24, Leganés, Eibar, Espanyol, Sporting de Gijón y Valladolid se mantuvieron en esa parte alta, mientras que el Racing de Ferrol se hundió hasta dejarle a su plaza al Real Oviedo.

La historia dice que un equipo al año acostumbra a no mantener el ritmo por el ascenso o el play off. Ponferradina (2021/22), Sporting (2020/21), Cádiz (2018/19) y Oviedo (2016/17 y 2015/16) han sido protagonistas en estos últimos años. Hay temporadas como la 2022/23 o la 2019/20 en las que no hay cambios o excepciones como la 2017/18, donde hasta tres equipos como Cádiz, Granada y Oviedo perdieron ese privilegio.

Calendario

Volviendo al presente, la UD Las Palmas suma siete partidos consecutivos sin conocer la victoria. Aunque bien es cierto que ya se ha quitado a rivales como el Dépor, el Racing, el Córdoba, el Burgos y el Castellón. El actual líder también se ha quitado al Dépor y este sábado se enfrenta en lo más alto contra los de Pablo Hernández. El Almería también se ha quitado al equipo gallego y ahora viene de enlazar cuatro victorias consecutivas.

El Racing vendrá a La Rosaleda la penúltima jornada. / La Liga

El que afronta un calendario de aúpa es el propio Málaga CF. Desde la jornada 34 hasta la 37, va a jugar de forma seguida contra el Dépor en Riazor, Las Palmas en La Rosaleda, el Almería en tierras indálicas y el Castellón en Martiricos. Si hay en juego cosas importantes, el Racing vendrá a la Costa del Sol en el penúltimo encuentro.

Así que la historia dice que uno de estos seis se va a quedar por el camino en busca del ascenso directo y/o del play off. El Málaga CF vuelve a contar con la oportunidad de estar arriba, de soñar con todo y no puede perderla.