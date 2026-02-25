El Málaga CF mantiene tres puntos de ventaja con el séptimo tras jugarse el Ceuta-Córdoba

Ya están todos los equipos de LaLiga Hypermotion al día. Hace dos jornadas, el temporal que azotó buena parte de Andalucía obligó a suspender el Ceuta-Córdoba y ese encuentro se recuperó este miércoles. El equipo caballa se impuso a los de Iván Ania por 3-2 en un partido loco y consigue igualarle en la tabla a 41 puntos.

Del resultado de este encuentro dependía la renta del Málaga CF con respecto al séptimo clasificado. El Córdoba tenía la oportunidad de situarse en puestos de play off, igualado con los blanquiazules, pero su derrota en el Alfonso Murube le deja séptimo, con las 41 unidades que ya tenía en su casillero. Una puntuación que también registra el Sporting de Gijón, octavo, y el Ceuta, noveno, tras ganar este miércoles a los blanquiverdes.

El Málaga CF, quinto

Esta terna de equipo se quedan a tres puntos del Málaga CF, quinto con 44 puntos, y a uno de solo del play off, que marca Las Palmas, con 42 puntos. Estos son los máximos perseguidores de los de Funes en estos momentos en la batalla por colarse en los puestos de play off. El Burgos, décimo con 40 puntos, cierra el grupo de equipos que tiene a tiro colarse entre los seis primeros. Ahí se abre una brecha de cinco puntos ya con el 11º y el 12º, Eibar y Cádiz, con 35 puntos.

El equipo blanquiazul lleva más de un mes instalado en los puestos de play off. Volverá a defender esa plaza este sábado, a partir de las 18.30 horas, en un derbi andaluz frente al Granada CF en el Nuevo Los Cármenes. Un buen resultado mantendría al Málaga bien colocado, antes de jugar dos encuentros consecutivos en La Rosaleda frente al Real Valladolid y el Huesca.