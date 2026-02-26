Funes cumple 100 días de éxito en el banquillo del Málaga CF

Juanfran Funes cumple este viernes 100 días al frente del banquillo del Málaga CF. Los dirigentes del club blanquiazul decidieron poner punto y final a la etapa de Sergio Pellicer como entrenador blanquiazul y darle la oportunidad al hasta entonces técnico del Atlético Malagueño. El 19 de noviembre del pasado 2025, el lojeño fue designado para tomar las riendas del primer equipo y en poco más de tres meses ha tenido tiempo más que de sobra para cambiar de arriba a abajo la imagen y la trayectoria de un equipo que está siendo una de las sensaciones de LaLiga Hypermotion desde su llegada.

Impacto inmediato

La decisión de nombrar a Funes como entrenador del primer equipo fue una de las más cuestionadas por la mayor parte de la hinchada boquerona en los últimos tiempos. Prácticamente a nadie le convenció la idea de sustituir a Pellicer por el técnico del filial, que además marchaba colista en Segunda RFEF, pero 100 días después hay pocos que dudan de que fue la elección más acertada por parte de Loren Juarros y los que mandan en el club de Martiricos.

El impacto de Funes fue inmediato y no tardó en ir convenciendo a la afición, a los responsables del club y a los propios futbolistas -muchos de ellos ya le conocían- de su valía. Aire fresco con un nuevo discurso en rueda de prensa, una propuesta de fútbol distinta a la de las últimas temporadas y, lo más importante, unos resultados que le acompañaron desde el principio, desde la victoria agónica en La Rosaleda frente al Mirandés, en la que se evitó un incendio importante gracias a ese gol de Einar Galilea en el descuento.

Las cifras de Funes

Los números de Funes al frente del Málaga CF son muy difíciles de igualar. En su primera experiencia en un banquillo profesional, el de Loja ha caído de pie y está dejando registros muy importantes. Hay que remontarse décadas atrás para ver otro impacto igual en un entrenador debutante en el primer equipo blanquiazul. Desde el desembarco de Funes, el Málaga CF ha pasado de rozar los puestos de descenso -llegó a pisarlos justo antes de ese partido contra el Mirandés- a verse peleando en los puestos de cabeza. De 18º a 5º, y llegó a ser tercero hace tres jornadas.

Funes, en un entrenamiento del Málaga CF. / Álex Zea

La ilusión ha vuelto a La Rosaleda con Funes. El malaguismo ya vuelve a soñar con ver al equipo en Primera División. Y más que un sueño, ven que este curso puede ser un objetivo real si el equipo mantiene este nivel de juego y resultados. El entrenador granadino ya ha dirigido 13 partidos de campeonato liguero y las cifras son históricas: nueve victorias, dos empates y dos derrotas. 29 puntos de 39 posibles, con 24 goles a favor y solo 13 en contra. Su equipo no se ha quedado sin marcar en ningún partido. Por ponerlo en contexto, hasta su llegada, el Málaga CF solo había sumado 15 puntos en 14 jornadas, en las que había logrado solo 16 tantos.

El conjunto blanquiazul tiene derecho a soñar, y con motivo. Porque desde que Funes tomó las riendas hay pocos equipos más consistentes en Segunda División. Esos 29 puntos en 13 jornadas le hacen ser el segundo mejor equipo de la categoría desde que el de Loja está en el banquillo, solo superado por el Castellón, con 30. También es la segunda escuadra que más goles ha marcado (24), por 25 de los orelluts, y el que más partidos ha ganado junto a los de Pablo Hernández (9), otro técnico llegado desde el filial con la temporada ya iniciada.

Renovación en camino

Tan positiva ha sido la irrupción de Funes en el primer equipo que hay pocos aficionados, por no decir ninguno, que dudan de que Juanfran Funes debe seguir en el cargo la próxima temporada. Se lo ha ganado a pulso y desde las oficinas del club intensificarán pronto los contactos para hacer realidad la renovación del lojeño. En Martiricos tienen bastantes asuntos por resolver. Además de la continuidad de Funes como técnico, todavía está en el aire la de Loren Juarros como director deportivo. El burgalés acaba contrato al final de la presente temporada y por ahora nadie le ha trasladado oferta de renovación. El propio Juarros lo confirmó en rueda de prensa, al explicar que no habían existido contactos.

En condiciones normales, debería ser Loren Juarros el que tome las riendas de la renovación de Funes, al igual que lo está haciendo con los muchos jugadores que ya ha conseguido atar para las próximas temporadas. Pero Loren ya ha comentado en más de una ocasión que nadie del club (José María Muñoz y Kike Pérez) le ha encargado ponerse manos a la obra con la renovación del míster. Así que la pelota está ahora mismo en el tejado del administrador judicial.