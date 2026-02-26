Horario confirmado para otro derbi andaluz: Cádiz CF - Málaga CF

La afición del Málaga CF puede estar de enhorabuena. LaLiga ha publicado los horarios de la 31ª jornada de Segunda División y ha colocado el encuentro de los blanquiazules en el Nuevo Mirandilla en un horario óptimo para otro desplazamiento masivo por tierras andaluzas.

Tras jugar este próximo sábado en Granada, la siguiente salida de los de Funes también será a una ciudad vecina. El Málaga CF se enfrentará al Cádiz en la jornada 31 y la patronal lo ha fijado para el sábado 21 de marzo a las 18.30 horas. Sábado y a media tarde, horario propicio para que muchos malaguistas viajen hasta tierras gaditanas para un nuevo derbi andaluz. A buen seguro se volverán a desbordar las peticiones de entradas visitantes.

Entre el encuentro frente al Granada de este sábado (18.30 horas) y el del duelo en Cádiz, el Málaga CF jugará dos encuentros consecutivos como local. Frente al Real Valladolid, el sábado 7 de marzo a las 21.00 horas, y contra el Huesca, el domingo 15 de marzo a las 18.30 horas.

Próximos partidos

Jornada 28. Granada - MÁLAGA CF. Sábado 28 de febrero, 18.30 horas.

Jornada 29. MÁLAGA CF - Real Valladolid. Sábado 7 de marzo, 21.00 horas.

Jornada 30. MÁLAGA CF - Huesca. Domingo 15 de marzo, 18.30 horas.

Jornada 31. Cádiz - MÁLAGA CF. Sábado 21 de marzo, 18.30 horas.