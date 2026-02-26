Lesión muscular de Einar Galilea: ¿Cuántos partidos se perderá el central del Málaga CF?

Malísima noticia para el Málaga CF en el capítulo de lesionados. Las molestias de Einar Galilea se han traducido finalmente en una lesión muscular que le hará parar varias semanas. El club blanquiazul ha confirmado este jueves que el central vasco sufre "una lesión miotendinosa en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda".

Tiempo estimado de recuperación

Como es habitual, el Málaga CF no ha ofrecido un plazo de recuperación de manera oficial y se limita a decir que la "evolución" de la lesión marcará su disponibilidad. Pero, ¿cuántos partidos puede perderse Einar Galilea? El plazo de recuperación para este tipo de lesiones miotendinosas no baja del mes, por lo que el central vasco puede perderse, como mínimo, las próximas cuatro jornadas: Granada CF en Los Cármenes, Real Valladolid y Huesca en La Rosaleda y Cádiz en el Nuevo Mirandilla. Einar regresaría, como pronto, dentro de un mes, el 28 de marzo, en la visita del Leganés a Martiricos.

La lesión llega en un momento en el que Einar Galilea se había afianzado en el centro de la zaga. Desde la llegada de Juanfran Funes al banquillo del primer equipo, el defensa vasco estaba siendo muy protagonista y, además, jugando a muy buen nivel.

Einar Galilea celebra el gol que le dio el triunfo al Málaga CF sobre el Mirandés en La Rosaleda en el primer partido de Funes. / Gregorio Marrero

Se perdió el encuentro contra la Cultural Leonesa por molestias y el de Anoeta ante el filial de la Real Sociedad por sanción y reapareció en la victoria contra el Albacete. Precisamente, de este último partido se tuvo que marchar sustituido por molestias, que finalmente han derivado en lesión muscular. Ahora le toca de nuevo a Javi Montero recoger el testigo en el perfil zurdo del centro de la zaga blanquiazul.

Entrenamiento del jueves

La mejor noticia del día en cuanto al estado de la plantilla es que David Larrubia volvió a ejercitarse con normalidad con el resto de disponibles y apunta a estar en condiciones para el derbi de este sábado frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes. También continúa con su reincorporación progresiva Darko Brasanac, mientras que los lesionados de larga duración, Luismi y Álex Pastor, siguen al margen.