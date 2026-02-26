El Málaga CF, contra la mayor racha de imbatibilidad de Segunda como local

El Málaga CF afronta este sábado (18.30 horas) una nueva visita al Nuevo Los Cármenes, un partido siempre especial y complejo para los blanquiazules. El feudo nazarí se le da históricamente mal a los blanquiazules y, además, esta temporada hay que sumar otro dato más en contra: la fiabilidad del Granada CF en su estadio. Los de Funes están haciendo de La Rosaleda un fortín, y los de Pacheta están consiguiendo lo propio de su estadio, escenario del choque. Así que el Málaga CF tendrá otro gran reto por delante: romper una racha de más de cinco meses para volver a ganar en una plaza casi siempre esquiva.

Si la racha en casa del Málaga CF es buena, la del Granada es aún mejor. No en cuanto a puntos obtenidos, pero sí con respecto a la longevidad de su imbatibilidad en casa. Los de Pacheta, pese a estar en una situación clasificatoria comprometida, solo tres puntos por encima del descenso, se muestran sólidos en su estadio y nadie es capaz de llevarse los tres puntos desde hace más de cinco meses.

Hay que remontarse al 14 de septiembre, a la jornada 5 de esta edición de LaLiga Hypermotion, para ver la última derrota del equipo granadinista delante de su público. Los nazaríes empezaron mal la temporada y cayeron en sus primeros tres encuentros en el Nuevo Los Cármenes -Deportivo de la Coruña (1-3), Mirandés (1-2) y Leganés (0-2)-, pero desde ahí no han vuelto a perder de local. La racha vigente es de 11 encuentros ligueros en su feudo sin perder, con cuatro victorias y siete empates.

El Granada es un equipo fiable en casa. Es cierto que le cuesta ganar, pero hace mucho que tampoco pierde. De hecho, ha dado un paso adelante en las últimas semanas y viene de vencer en sus dos últimos encuentros en el estadio nazarí. Ganó por 1-0 al Racing de Santander, líder de la categoría, y goleó por 5-1 al Real Valladolid de un Tevenet que ya fue destituido. Parte de la culpa de su situación clasificatoria le viene, precisamente, por no ser capaz de sumar de tres en tres con continuidad. Es el equipo de la categoría que más empata en casa (7) y el segundo que más a nivel global (11), solo por detrás de Las Palmas (12).

Los de Pacheta se están mostrando fuertes en su estadio y eso que el clima no es el mejor para hacerlo semana a semana. Hay crispación contra la directiva del club y eso se había traducido también en un descenso de aficionados en el Nuevo Los Cármenes.

Por temor a una invasión blanquiazul, el club rojiblanco le dio la oportunidad a sus abonados de adquirir hasta cuatro entradas y eso va a provocar un lleno absoluto. Habrá un gran ambiente en el estadio, aunque también se escucharán a los más de 1.000 seguidores malaguistas que se van a dar cita en la tarde del sábado en Granada.