Otra renovación en el Málaga CF: Recio, hasta 2029 y con ficha profesional

El Málaga CF sigue apuntalando su proyecto de cantera. Otra renovación a largo plazo para uno de los jugadores que ya ha tenido esta temporada minutos con el primer equipo. Ángel Recio y el club blanquiazul han llegado a un acuerdo para que el central amplíe su contrato hasta 2029 y pase a tener licencia del primer equipo a partir del próximo curso 2026/27.

El central blanquiazul fue uno de los pilares del ascenso del Atlético Malagueño a Segunda Federación la pasada temporada y este año ya ha tenido protagonismo en el primer equipo. Recio debutó con Sergio Pellicer frente al Huesca en El Alcoraz, pero fue con la llegada de Funes al banquillo cuando ha tenido más participación. El técnico granadino apostó por él en sus primeras jornadas como entrenador del primer y ya es uno más del plantel, pese a tener todavía ficha del filial.

Ángel Recio, renovado hasta 2029 / Málaga CF

La renovación de Recio se suma a las muchas de canteranos que se han llevado a cabo de la mano de Loren Juarros en los últimos meses. Pasará a tener ficha profesional el próximo curso, como Pablo Arriaza. Ahora, las renovaciones más importantes que tiene por hacer en el horizonte el director deportivo blanquiazul son las de Murillo y Dani Lorenzo. Ambos acaban contrato en 2027 y el club pretende atarlos como piezas claves en el futuro próximo del equipo.

Trayectoria en el club

Procedente del Athletic Fuengirola, Recio se incorporó al fútbol base blanquiazul en 2013. Su crecimiento en los equipos desde categoría alevín hasta juvenil fue constante, gracias a su competitividad y alto rendimiento.

Es en la temporada 21/22 cuando el central, perteneciendo al Juvenil ‘A’ de División de Honor, debuta con el Atlético Malagueño en la recta final del curso a las órdenes de Juan Francisco Funes.

Con el actual técnico del primer equipo comparte las siguientes campañas y se convierte en uno de los referentes en el césped y el vestuario. Ya como capitán del Malagueño, es pieza fundamental en el ascenso a Segunda Federación la pasada 24/25.

En la actual 25/26, Recio se estrena con el Málaga en LaLiga Hypermotion, actuando hasta el momento en 7 partidos (6 como titular disputando los 90 minutos) con un nivel y determinación notables.