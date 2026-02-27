Bajas en el Málaga CF y el Granada para el derbi en el Nuevo Los Cármenes

El Málaga CF y el Granada CF se enfrentan este sábado en el Nuevo Los Cármenes y ambos equipos deberán intentar solventar el compromiso con ausencias destacadas en sus filas. El equipo blanquiazul ha conocido a lo largo de la semana la lesión de una pieza fundamental en el centro de la defensa, mientras que los de Pacheta recibirán a los de Funes sin su capitán general en el centro del campo.

El conjunto de Martiricos deberá afrontar el duelo en Granada y varios partidos más sin Einar Galilea. El central vasco sufre "una lesión miotendinosa en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda" que le tendrá de baja en torno a un mes y, por tanto, no estará presente en la cita en el feudo nazarí. Tampoco estarán presentes los lesionados de larga duración, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-. Por otra parte, Ramón Enríquez y Darko Brasanac ya están con el grupo y siguen acumulando sesiones de entrenamiento, pero difícilmente entren todavía en la lista con opciones de jugar. La convocatoria oficial se conocerá este sábado, una vez la expedición ponga rumbo por carretera hasta tierras nazaríes.

En las filas granadinistas también hay ausencias destacadas. Rubén Alcaraz, un fijo en el centro del campo, sufre una lesión muscular y no podrá medirse al Málaga. Al igual que Sergio Ruiz, otra pieza importante en la medular rojiblanca. Además, Pacheta descartó en sala de prensa la presencia de Mohamed Bouldini y Pau Casadesús, mientras que Rodelas y Pablo Sáenz serán dudas hasta última hora.

Gestión de los apercibidos

Más allá de las bajas, el Málaga CF viajará a Granada con hasta cinco jugadores que están a solo una tarjeta amarilla de perderse un encuentro por sanción: Izan Merino, Dani Lorenzo, Carlos Dotor, Juanpe y Carlos Puga.

Sobre esta cuestión habló Funes en sala de prensa: "Ha sido algún condicionante en otras ocasiones. De momento, nos ha ido bien. Han ido saliendo de forma escalonada. Con la vuelta de Darko estamos casi todos. Intentar que no se repitan dos o tres sanciones en la misma semana. Hay veces que se pueden manejar más o menos. Con tanta gente recuperada, no ponemos tanto el punto de vista ahí. Que cuando caigan, no sea de forma acumulativa".