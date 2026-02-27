Rival
Pacheta, entrenador del Granada CF: "Creo que vamos a conseguir la victoria"
El técnico del rival del Málaga CF de este sábado ensalzó la figura de Funes: "Está haciendo un trabajo fantástico"
EFE
El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', dijo en la previa del choque frente al Málaga CF que su equipo está "en un gran momento" y va a "conseguir la victoria" este sábado en el duelo andaluz frente al cuadro blanquiazul, al que calificó como "un equipo muy interesante".
Pacheta confirmó este viernes en rueda de prensa que el delantero marroquí Mohamed Bouldini se une a las bajas seguras de Pau Casadesús, Sergio Ruiz y Rubén Alcaraz, mientras que puso interrogantes a la participación tanto de Pablo Sáenz como de Sergio Rodelas.
El técnico del Granada dijo que es motivante jugar un partido ante el Málaga en casa y destacó el "nivel de confianza" de los suyos en el Nuevo Los Cármenes, donde se sienten "cada vez más cómodos".
Pacheta pronosticó "un partido abierto" ante "un rival que llega en muy buen momento", agregando que el Málaga "es un equipo muy interesante".
Ensalzó la figura del granadino Juanfran Funes, entrenador del Málaga, porque "está haciendo un trabajo fantástico", aunque también quiso "poner en valor a Pellicer", su antecesor en el cargo.
"Nosotros también estamos en un gran momento y creo que vamos a conseguir la victoria. Veo muy bien al equipo", añadió el preparador rojblanco.
Reconoció que ahora son "un equipo más fiable que en septiembre y agosto" y que es "compatible" el hecho de "seguir sufriendo" hasta final de temporada con el objetivo de "ser uno de los mejores equipos de la segunda vuelta".
Pacheta declaró que tiene "muchas alternativas" para cubrir las ausencias en la medular de Rubén Alcaraz y de Sergio Ruiz, y que tratará "ajustar lo que mejor venga al equipo".
Sobre el extremo senegalés Baba Diocou, que se estrenó como goleador en Ceuta, indicó que "puede ser un jugador determinante" ya que "es muy potente y tiene gol".
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- El Málaga CF mantiene tres puntos de ventaja con el séptimo tras jugarse el Ceuta-Córdoba
- Fallece en un accidente de tráfico en Mijas el párroco de Coín, José Amalio González
- La biblioteca flotante más grande del mundo llega a Málaga
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?