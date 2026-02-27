Pacheta, entrenador del Granada CF: "Creo que vamos a conseguir la victoria"

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', dijo en la previa del choque frente al Málaga CF que su equipo está "en un gran momento" y va a "conseguir la victoria" este sábado en el duelo andaluz frente al cuadro blanquiazul, al que calificó como "un equipo muy interesante".

Pacheta confirmó este viernes en rueda de prensa que el delantero marroquí Mohamed Bouldini se une a las bajas seguras de Pau Casadesús, Sergio Ruiz y Rubén Alcaraz, mientras que puso interrogantes a la participación tanto de Pablo Sáenz como de Sergio Rodelas.

El técnico del Granada dijo que es motivante jugar un partido ante el Málaga en casa y destacó el "nivel de confianza" de los suyos en el Nuevo Los Cármenes, donde se sienten "cada vez más cómodos".

Pacheta pronosticó "un partido abierto" ante "un rival que llega en muy buen momento", agregando que el Málaga "es un equipo muy interesante".

Ensalzó la figura del granadino Juanfran Funes, entrenador del Málaga, porque "está haciendo un trabajo fantástico", aunque también quiso "poner en valor a Pellicer", su antecesor en el cargo.

"Nosotros también estamos en un gran momento y creo que vamos a conseguir la victoria. Veo muy bien al equipo", añadió el preparador rojblanco.

Reconoció que ahora son "un equipo más fiable que en septiembre y agosto" y que es "compatible" el hecho de "seguir sufriendo" hasta final de temporada con el objetivo de "ser uno de los mejores equipos de la segunda vuelta".

Pacheta declaró que tiene "muchas alternativas" para cubrir las ausencias en la medular de Rubén Alcaraz y de Sergio Ruiz, y que tratará "ajustar lo que mejor venga al equipo".

Sobre el extremo senegalés Baba Diocou, que se estrenó como goleador en Ceuta, indicó que "puede ser un jugador determinante" ya que "es muy potente y tiene gol".