Granada CF - Málaga CF: Volver a ser lo que fuimos

«Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos». Así reza una parte del himno de Andalucía, que en este 28 de febrero celebra su gran día. Y como regalo, un derbi entre el Granada CF y el Málaga CF (18.30 horas/ LaLiga TV). Dos clubes que, precisamente, quieren volver a ser lo que un día fueron. Es decir, equipos de Primera División. Es lo que persigue desde hace tiempo la entidad blanquiazul, y en esta temporada ese sueño está más vivo que nunca. La ilusión invade al malaguismo y lo volverá a demostrar en el Nuevo Los Cármenes, escenario de un encuentro en el que los de Funes quieren dar otro paso adelante hacia ese propósito de regresar a la máxima categoría.

El Málaga CF se ha ganado el derecho a mirar de frente a los ‘gallitos’ de la categoría a base de buenos resultados. Desde hace semanas vive instalado en puestos de play off, gracias a una racha de 29 puntos de 39 posibles desde que Funes llegó a su banquillo. Está quinto, con 44 puntos, y una victoria frente a los de Pacheta le daría otro impulso clasificatorio, antes de jugar dos partidos de forma consecutiva en La Rosaleda. Por su parte, el Granada vive en una situación más apurada. Lleva toda la temporada deambulando por la parte baja de la clasificación y ahora mismo solo cuenta con tres puntos de ventaja sobre el descenso.

Situación clasificatoria

El conjunto blanquiazul visita un estadio que históricamente se le ha dado horrible. Como Málaga CF solo ha ganado en una ocasión, en 2017. En el resto de duelo en tierras nazaríes, ocho derrotas y cuatro empates. Y además, en esta ocasión se suma el añadido de que el Granada se está mostrando muy sólido en su casa, donde no pierde desde septiembre (jornada 5). Ese será el doble reto para los de Funes este sábado: acabar con su maleficio y cortar la mejor racha local de la categoría.

Posibles alineaciones del partido / L.O.

Baja importante en defensa

Para este desplazamiento, el Málaga CF contará con la baja de Einar Galilea, que estará fuera en torno a un mes por una lesión muscular. La ausencia del central vasco le dará de nuevo la oportunidad a Javi Montero en el centro de la defensa, con Ángel Recio, recién renovado, en la recámara. No se esperan muchos más cambios en el once, aunque Funes desveló que algún jugador llega al choque sin estar al 100%. No es el caso de David Larrubia, plenamente recuperado a lo largo de la semana. Esta situación con los ‘tocados’ y el gran número de apercibidos -Puga, Izan Merino, Juanpe, Dani Lorenzo y Dotor- podría provocar alguna rotación inesperada.

También hay bajas en el Granada. La última y más destacada es la del centrocampista Rubén Alcaraz. Se une a Sergio Ruiz como ausencias en la medular. Además, Pacheta tampoco podrá contar con Bouldini ni con Pau Casadesús y tendrá en duda hasta última hora a Pablo Sáenz y Sergio Rodelas.

El partido se celebrará en el Nuevo Los Cármenes, pero la afición blanquiazul va a crear una mini Rosaleda. Se esperan muchos más malaguistas de los 600 de la grada visitante. 1.500, 2.000, 3.000... Habrá muchos, muchos que han podido comprar entradas por otras vías. No será la invasión de Primera RFEF, pero se puede acercar, aunque desperdigados por todo el estadio. Será un aliento más que suficiente para el Málaga CF intente regresar con tres puntos que le hagan seguir de cerca los puestos de cabeza.