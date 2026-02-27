Funes: "La ambición es ganar, el objetivo lo marcaremos en la penúltima jornada"

Juanfran Funes, lojeño de nacimiento, vivirá un partido muy especial este sábado con el Málaga CF en su tierra, en un partido "especial" e "ilusionante". "El partido ya se ha empezado a jugar, espero que las cosas salgan bien", dijo entre risas. El conjunto blanquiazul viaja a un estadio que se la da históricamente mal, pero funes ve capaces a sus jugadores "de revertir esa situación" para romper una estadística muy negativa en el feudo del Granada CF. Sobre la posibilidad de que un triunfo acerque a los suyos a los 50 puntos y le meta más arriba aún en la tabla, el técnico malaguista explicó que "la ambición es ganar cada partido" y que "el objetivo nos lo marcaremos en la penúltima jornada"

Partido en Granada

"Lo de "maldito" está para romperlo. El Málaga sabe lo que es ganar allí. Lo hizo en Primera. Ya hemos visto partidos difíciles que veníamos de no ganar allí y los chavales han sido capaces de revertir esa situación".

Últimos resultados fuera de casa

"El salto de calidad está en ser capaces de ganar fuera, es la gran dificultad. Ha habido jornadas donde no ha ganado nadie. Los partidos hay que jugarlos. Es un partido especial para mí. Me recordó un jugador que tuve la dificultad el partido. Es el equipo que más tiempo lleva sin perder en su estadio... Ni Castellón ni Racing ha ganado... Lo sabía. Me dijo... el último equipo que vino a Granada le metimos cinco. Si quieres no vamos... Ya hemos ganado otros partidos fuera de casa. Me ocupa ser capaces de jugar bien, que no nos atenace el escenario, que seamos valientes. Los partidos se pueden ganar o perder... el de San Sebastián se pudo ganar. El equipo provocó acciones para ganar. Tenemos que ser capaces provocar esas acciones que te acercan a la victoria".

Ambiente de derbi

"Ojalá se repita lo de las últimas ocasiones. Es para felicitar a las aficiones. Ha sido una fiesta del fútbol, qué mejor que un Día de Andalucía. Puede ser especial, tenemos el precedente de Córdoba. Sentimos a los nuestros con mucha fuerza. Pensábamos que estábamos en La Rosaleda. Es muy bonito. Solo se puede vivir si estás en el Málaga. Ojalá que podamos tenemos mucha gente con nosotros, es muy importante".

Características del rival

"Nos enfrentamos a un gran equipo. Tiene un entrenador de Primera División, jugadores que han jugado en Primera. Desde la portería asumen mucha iniciativa. Te atacan la espalda, son capaces de ser precisos. Tienen una propuesta atractiva. Han encontrado una mejoría desde la defensa. En casa les está dando para ser un equipo sólido. Todos los partidos tienen su dificultad, especialmente partidos como este".

Baja de Einar Galilea

"Ha sido inesperado. Se retiró con molestias, no pensábamos que iba a tener esos problemas. El puesto que tenemos mejor cubierto es el de central zurdo. Recio y Murillo han jugado ahí conmigo. Javi Montero lo ha hecho muy bien también. Tenemos la tranquilidad de que puede salir bien. Einar estaba haciendo muy buen papel. Desearle pronta recuperación y pueda estar con nosotros pronto".

Larrubia

"Ha recuperado bien, va a estar. Llegó justo al partido de Albacete, esta semana ha recuperado mejor. No vamos a tener problemas. David está haciendo un temporadón, está marcando las diferencias cada partido. Los rivales piensan en cómo pararlo. Esos jugadores de aporte ofensivo, llamativos para el espectáculo, creo que es importante protegerlos. No solo a David. Lo digo por todos. Los árbitros tienen que intentar que no se produzcan lesiones graves, va en detrimento de la Liga. Recuerdo la entrada que le hacen en Gijón. Expulsaron al jugador, más no se puede hacer".

Posibles cambios en el once

"Estas 24 horas van a ser importantes. El partido en sábado nos condiciona un poco. Hay jugadores que no han recuperado bien para el partido. Tomaremos la decisión. Queremos esperar".

100 días en el cargo

"Cuando te planteas vivir las cosas semana a semana, todo lo que pasa después ni te produce alegría ni frustración. Es una parte importante de trasladar a los jugadores. Vivir lo inmediato. Son 100 días. Lo he disfrutado muchísimo, es la parte más importante. Han sido solo 100, la liga no termina aquí. Es una Segunda exigente. Tenemos que seguir poniendo lo mejor. Ojalá nos puedan venir otros 100 como estos, sería una gran noticia".

Juanfran Funes, en la rueda de prensa en La Rosaleda. / M. G.

Ángel Recio

"El club sigue una línea firme. Está en ese núcleo de jugadores asentados en el primer equipo. Ya lo ha demostrado, es una opción. No me gusta mucho comentar los onces iniciales. Es una gran ventaja para el rival".

Granadino y rival en Los Cármenes

"Si me dices hace años que el Málaga y el Granada se iban a enfrentar en Segunda y que el entrenador iba a ser yo, ni me lo creo. Eran dos puntos muy distintos a lo que nos encontramos ahora. Lo vamos a disfrutar mucho, es muy especial ir con el Málaga. Fue una apuesta para mí, el club y la ciudad. Fue una decisión en mi vida. Cualquier partido con el Málaga es muy ilusionante. Muchos de mis familiares y amigos son socios del Granada. Se han producido conversaciones. Espero que las cosas salgan bien para que sea yo el que me pueda reír después del partido. El partido se ha empezado a jugar antes y se seguirá jugando después. Ojalá vaya bien".

Apercibidos de sanción

"Condiciona. Ha sido algún condicionante en otras ocasiones. De momentos no ha ido bien. Han ido saliendo de forma escalonada. Con la vuelta de Darko estamos casi todos. Intentar que no se repitan dos o tres sanciones en la misma semana. Hay veces que se pueden manejar más o menos. Con tanta gente recuperada, no ponemos tanto el punto de vista ahí. Que cuando caigan, no sea de forma acumulativa".

Clasificación

"No voy a vender lo de los 50 puntos... no lo vendí ni cuando estábamos en descenso. Eso nos convierte en mediocres. La ambición es ganar cada partido y ese sigue siendo mi punto de vista. Nos llevaría a no disfrutar de los partidos. Nos ayuda no habernos puesto metas. Salvarnos no era un objetivo ambicioso. Imagínate ahora... Si somos capaces de seguir acumulando puntos. El objetivo nos lo marcaremos en la penúltima jornada, antes no. Mientras las matemáticas digan que una cosa u otra es posible... Eso no ha hecho poder funcionar con alegría y optimismo, sin cargas extras".

Darko Brasanac

"Cuando me hablaban de fichajes, siempre insistía. Se habló mucho de fichajes y yo decía que lo mejor que podía ocurrir era mantenerlos a todos y recuperar a los lesionados. Es una excelente noticia. Tenemos a Dani y Víctor, ya tenemos los laterales izquierdos. Ya tenemos tres. Rafita ha demostrado que hay que confiar en la cantera. Ramón está entrenando, Darko también. Ahora mismo somos un ejército. Por cantidad y calidad, si somos capaces de funcionar bien, vamos a seguir compitiendo a un gran nivel. Ojalá que se pueda mantener en el tiempo. Será una parte importante".