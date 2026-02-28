Funes y la euforia del Málaga CF: "Nuestros aficionados tienen que disfrutar de las cosas que están pasando"

Sonriente, con la expresión de quien sabe que está haciendo cosas muy ilusionantes y la cautela de quien debe mantener la calma públicamente, Juanfran Funes compareció en 'su' sala de prensa del Nuevo Los Cármenes, donde creció desde niño, tras la victoria del Málaga CF. Acostumbra a controlar la euforia, pero da detalles para la marea blanquiazul: "Nuestros aficionados no tienen que disfrutar de que puedan pasar cosas, sino disfrutar de las cosas que están pasando".

Balance

"Se han tenido que alinear muchas cosas para que esto pueda salir bien. Granada ha demostrado por qué era el local que más tiempo no perdía en Liga, por qué aquí no ganaron Racing y Castellón. No nos dejaban jugar, nos provocaban el error continuamente. Nos costó en la primera mitad. Es mérito del rival, ellos estaban haciendo un gran partido. La segunda mitad ha sido distinta. Han pagado el esfuerzo, era difícil que lo pudieran sostener. Cuando el partido ha caído a las lonas, ahí estado".

Dos partidos

"Ha habido dos partes distintas. El Granada de la primera mitad me ha encantado. Es muy difícil que vuelva a perder a ese nivel: la presión, ganando duelos, trabajo espectacular. Les costó seguir nuestro ritmo, mejoraron con los cambios. Nuestra tendencia era clara de dominar. No hemos estado del todo acertados en el último pase. Es un partido de muchas emociones, dos equipos que se han vaciado. Quizás cuando uno pone tanta fuerza y emoción... Agradecer a los nuestros porque ha sido maravilloso, han empujado. La fiesta del fútbol, digno de un derbi como el que hemos jugado".

Ochoa (asistente) y Larrubia (goleador) le dieron los tres puntos al Málaga CF. / LaLiga

Ausencia de Joaquín

"Con los tres partidos que venía haciendo, tengo que ser ciego para no alinearlo. Ya dije que había jugadores a los que les había costado. Se retiró con molestias. Hemos intentado recuperarlo, en los entrenamientos. Han pasado los días. Se ha ido sintiendo mejor. Sin la posibilidad casi de entrenar, era exponernos. No podemos jugar con fuego. No necesitamos vivir al límite. Lo sufrimos con Einar. Vamos a tener jornadas muy complejas y no necesitamos vivir cada partido como si fuese el último, no era el momento de forzar. Las hogueras las dejamos para San Juan".

Renovación

"Estoy tranquilo. Lo mejor que puedo hacer es seguir ganando partidos. Tengo la confianza de la dirección deportiva, José María y Kike, cada día. Me hace trabajar con mucha tranquilidad. Todo llegará. Lo importante es funcionar, ver a los niños conectados. Si algo no van a reprocharnos es no bajar los brazos. He felicitado al cuerpo técnico por el trabajo. Ya sabemos lo que es Segunda, del blanco al negro hay muy poco tiempo. Hay que vivir la competición como lo hemos hecho hasta ahora".

Cambios

"La entrada de Dorrio, las vueltas eran importantes. Dorrio sí que tiene explosividad en los últimos metros. Empezábamos a dominar la profundidad, quizás podía darnos frescura. Eran situaciones propicias para que nos diera ventaja. El de Izan lo valorábamos, tener con Rafa el empuje con duelos y conducción. Empezaban a dominar ellos con el balón largo. Desde ahí, teníamos que decidir. Dotor no podía más, Dani estaba muy bien. Esperamos al partido y decidimos darle aire a Chupe, quitar a Dotor y hacer cambios más ofensivos".

Ochoa

"Ochoa no sorprende. Llevamos años que ese tipo de acciones es capaz de resolverlas bien. Para él es muy especial. Vemos su crecimiento día a día. Lo mejor que podemos hacer es sonreír y disfrutar. Lo que hace en el entrenamiento lo hace en el partido. Ha tenido una aportación importante. Ya había tenido momentos muy buenos. La suerte que tenemos cuando uno puede disfrutar de jugadores con talento es que estas cosas están cerca de que puedan pasar".

Aspiraciones

"Hay una parte importante. Cuando los jugadores se acuesten, tienen que pensar que mañana entrenamos. Será un partido de una gran exigencia como todos. El aficionado, vamos a dejar que se ilusione y que se vaya a la hora que quiera. Son momentos bonitos que hay que disfrutar. El mensaje es que sabemos de la dificultad. Nuestros aficionados no tienen que disfrutar de que puedan pasar cosas, sino disfrutar de las cosas que están pasando. Hemos jugado en un ambiente maravilloso. La balanza cayó de nuestro lado: el pase de Aarón, el gol de David... Eso hablaría bien de las cosas que le pasan al equipo".

Clasificación

"No es que no quiera moverme, es que es la convicción de lo que queremos hacer. El día que me presentan y me preguntan que si los objetivos eran los 50 puntos, dije que no. No es ambicioso. Tampoco dije de ponernos objetivos de play off porque, cuando en el medio plazo llega la adversidad, te frustras y te lleva a competir peor. Estamos en el camino de disfrutar cada partido. Hay que trabajarlo como se merece y ahí está nuestro pensamiento. A 100 días vista, no merece la pena. Seguiremos sumando puntos. Hablaremos cuando las matemáticas digan".

Exceso de riesgo

"Lo primero que he pensado es que llevamos ocho goles y... llegará el día que nos metan. Deberemos seguir con la convicción porque ya hemos sido eficaces. Cuanto más rápido va, más rápido vuelve. Parece que con ese balón largo no hay error de nadie. Si en lugar de un ataque organizado, rifas, pueden hacer gol. No somos unos suicidas. No nos ha costado gol, llegará el día que sí. Seguimos hacia delante y demostramos que van a llegar cosas buenas. Pasan porque está la convicción de que pueden hacerlo. La suerte nos ha sonreído".

Bajas

"Einar sale diciendo el otro día que pedía el cambio para no arriesgar y mira. Parece que no hay nada grave. Veremos el lunes si hay algún contratiempo, parece que no. Dotor es cansancio muscular, los demás igual. Ya tenemos varios jugadores cerca de la sanción. Que caigan poco a poco es bueno porque no van a estar toda la competición así".