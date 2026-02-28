Larrubia decide el derbi en Granada

Es de esas victorias de las que uno se acuerda durante mucho tiempo. Previa en familia jugar de visitante como si estuvieras de local por los 3.000 ‘locos’ blanquiazules que había en las gradas y, encima, llevarte un derbi en los minutos finales. Todo iba encaminado al empate, parecía que el encuentro se iba a resolver con un 0-0 que tampoco iba a descontentar demasiado, pero, quién si no, David Larrubia reinó en los últimos compases para dar la victoria en el Nuevo Los Cármenes. Hubo qué sudar, y de qué manera, par doblegar en su estadio al Granada, donde no lo hacía desde septiembre. Pero parece que no hay reto imposible para este Málaga CF de Funes. Ochoa la puso, el ‘10’ definió a la segunda y tres puntos que vienen de vuelta por la A-92 para dejar a los malagueños muy cerca de los puestos de ascenso directo.

Los primeros minutos del partido fueron de mucho agobio para el equipo blanquiazul. A los 20 segundos, el Granada ya tuvo la primera. Arnaiz cabeceó desviado un centro desde la banda derecha. Reaccionó bien el Málaga. Dos acercamientos consecutivos sobre la portería de Luca Zidane sin acierto. Los de Funes cargaban el juego por la derecha, pero no encontraban ese pase definitivo.

Cada acercamiento del equipo rojiblanco seguía entrañando peligro. Otra muy clara. Ahora fuera Sola el que apareció en el segundo palo y no acertó con la portería con todo a favor. El Granada estuvo mucho mejor en los minutos iniciales, más metido en el partido, más intenso, ganando la mayoría de duelos. Amarilla para Puga, que se perderá a próxima jornada. Baba volvió a rozar el gol a los 25 minutos de partido, chutó demasiado cruzado desde dentro del área.

Penalti al limbo

El Málaga estaba siendo incapaz de desplegar su fútbol habitual. No conseguía enlazar jugadas para llevar el balón hasta Dani Lorenzo o Larrubia y que ahí surgiera la magia. Pero casi sin merecerlo se encontró con un penalti. Chupe se hizo con un balón dividido y fue derribado por Manu Lama. El ‘9’ blanquiazul tomó la responsabilidad y la mandó al larguero. Oportunidad de oro al limbo para adelantarse en el marcador.

Bajó la presión de los de Pacheta. Más cómodo ahora el Málaga. Encontrando espacios para Dani Lorenzo en la medular. La tuvo Lobete. Recortó y disparó, Zidane la mandó a córner. Mejoró el equipo malaguista con el paso de los minutos, pero no fue suficiente para marcharse con ventaja al descanso.

Partido igualado en los primeros compases del segundo acto. Totalmente abierto, con opciones en ambos lados. Cambio obligado en el Granada a los 10 minutos de segundo tiempo. Primero del partido. Entró Hormigo por el lesionado Alemañ. Y el primer movimiento en los blanquiazules llegó a los 63 minutos. Dorrio por Lobete.

Mucho mejor el Málaga en esta segunda mitad. Se hizo con el timón del partido y encerró en su campo al Granada. No le gustaba nada a Pacheta lo que estaba viendo. Triple cambio en las filas nazaríes. Trigueros, Rodelas y Lemos, al campo. Y se libró el Málaga. La perdió en la salida, arriesgando como es habitual. Has ta las últimas consecuencias. Y la consecuencia casi fue el gol del Granada. Robó en la frontal y Sola, con todo a favor, se resbaló a la hora de rematar.

Y otra clarísima para el Granada. Paradón de Alfonso Herrero a cabezazo de Trigueros. Muy clara. Resucitó el Granada cuando peor lo estaba pasando. Ahora era Funes el que no le veía claro. Niño, Rafa Rodríguez y Ochoa entraron por Izan Merino, Dotor y Chupe. El partido estaba ya en el alambre. El que acertase se lo llevaba. El que se equivocara, caía.

Larrubia, decisivo

¿Y quién podía acertar? ¡Quién iba a acertar! Pues el de casi siempre. Otra vez Larrubia. Ochoa le metió un pase perfecto al espacio y el ‘10’ no pudo batir a la primera a Luca Zidane pero sí cazó el rechace para mandarla al fondo de las mallas cuando solo quedaban cinco minutos para el final del choque. Parecía que la cosa se iba a resolver sin goles, parecía que por primera vez el Málaga de Funes si iba a quedar sin marcar, pero cuando tienes jugadores de la talla de Larrubia es más fácil que la moneda caiga de tu lado.

La victoria es de muchos quilates. Un +3 importantísimo fuera de casa. Un triunfo que pone al Málaga ya con 47 puntos. Y vienen dos partidos en casa. A disfrutarlo. ¡Mucho!