Uno por uno
Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Granada
El conjunto blanquiazul ganó el derbi andaluz en el tramo final gracias a un gol de David Larrubia
El Málaga CF recupera la sonrisa también fuera de casa. El conjunto blanquiazul salió victorioso del derbi frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes gracias a un gol de David Larrubia en los minutos finales. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.
Alfonso Herrero (8)
Otra portería a cero. Sacó un cabezazo a Trigueros con 0-0. Muy sólido.
Puga (7)
Creó peligro por banda. Fue amonestado y se perderá el próximo partido. Cumplidor.
Murillo (9)
Se acaban los adjetivos. Otro partido inconmensurable. Sobresaliente. Ganó todas las disputas.
Javi Montero (7)
Partido correcto. Firme por arriba y sin complicarse con el balón. Le toca dar un paso adelante.
Rafita (7)
Tuvo presencia ofensiva. Le costó desbordar. Un incordio para el rival.
Izan Merino (6)
Sustituido en la segunda parte. Le costó encontrar su espacio. Partido para sufrir y remar.
Dotor (6)
Siempre voluntarioso en la presión. Con muchas dificultades con balón, algo impreciso.
Dani Lorenzo (7)
Cuando aparecía, el Málaga conseguía generar. Solución para aclarar jugadas. Tuvo un pérdida muy comprometida....
David Larrubia (8)
Otra vez Larrubia. Apareció poco, pero lo hizo en el momento justo. Gol de la victoria. Decisivo, de nuevo.
Lobete (5)
Le costó aparecer. Tuvo una buena ocasión en la primera mitad. Decidió mal en ocasiones.
Chupe (5)
Falló un penalti que pudo aclarar antes el partido. Tuvo una dura batalla con los centrales. Gris.
Suplentes
Dorrio (6)
Se le vio rápido y con muchas ganas.
Rafa (5)
Energía y garra en momentos claves.
Niño (5)
Apenas entró en juego.
Ochoa (8)
Decisivo en el gol. Gran pase a Larrubia.
Gabilondo (SC)
Entró en el 90.
